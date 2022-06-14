Homem é morto com tiro na cabeça durante briga dentro de casa na Serra

O Departamento de Homicídios da Serra ficará a cargo da investigação do crime ocorrido em Planalto Serrano Crédito: Fernando Madeira

TV Gazeta a vítima se chama Raí. Um conferente de supermercado foi assassinado na própria casa, no começo da manhã desta terça-feira (14), por volta das 5h30, na Rua Vista da Serra, no bairro Planalto Serrano, na Serra . Um amigo da vítima e vizinho contou para a reportagem daa vítima se chama Raí.

Já o dono da casa alugada pela vítima explicou à reportagem da TV Gazeta que o conferente permitia que outros homens frequentassem o imóvel, onde, segundo o proprietário do imóvel, eram usadas drogas. Ocorre que, de acordo com esse mesmo proprietário, houve uma briga entre os usuários e, na confusão, um deles sacou uma arma e disparou na direção de Raí. O crime ocorreu na sala da casa. O tiro foi fatal e atingiu a vítima na cabeça.

A perícia da Polícia Civil esteve no local e fez a remoção do corpo para o Departamento Médico legal de Vitória. Até o momento não há a informação se algum suspeito foi identificado ou preso.

POLÍCIA CIVIL

Em nota, a Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Serra e até o momento nenhum suspeito foi detido. O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.

A população pode denunciar através do Disque-denúncia (181) qualquer tipo de irregularidade, ilegalidade ou repassar informações que ajudem as polícias na elucidação de delitos ou infrações. A ligação é gratuita e pode ser realizada em qualquer município do Estado.