Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Após confusão

Homem é morto com tiro na cabeça durante briga dentro de casa na Serra

Crime ocorreu no começo da manhã desta terça-feira (14), no bairro Planalto Serrano. Vítima foi identificada como Raí e trabalhava em um supermercado

Publicado em 14 de Junho de 2022 às 08:52

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 jun 2022 às 08:52
Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP)
O Departamento de Homicídios da Serra ficará a cargo da investigação do crime ocorrido em Planalto Serrano Crédito: Fernando Madeira
Um conferente de supermercado foi assassinado na própria casa, no começo da manhã desta terça-feira (14), por volta das 5h30, na Rua Vista da Serra, no bairro Planalto Serrano, na Serra. Um amigo da vítima e vizinho contou para a reportagem da TV Gazeta a vítima se chama Raí.
Já o dono da casa alugada pela vítima explicou à reportagem da TV Gazeta que o conferente permitia que outros homens frequentassem o imóvel, onde, segundo o proprietário do imóvel, eram usadas drogas. Ocorre que, de acordo com esse mesmo proprietário, houve uma briga entre os usuários e, na confusão, um deles sacou uma arma e disparou na direção de Raí. O crime ocorreu na sala da casa. O tiro foi fatal e atingiu a vítima na cabeça.
A perícia da Polícia Civil esteve no local e fez a remoção do corpo para o Departamento Médico legal de Vitória. Até o momento não há a informação se algum suspeito foi identificado ou preso. 

POLÍCIA CIVIL

Em nota, a Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Serra e até o momento nenhum suspeito foi detido. O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.
A população pode denunciar através do Disque-denúncia (181) qualquer tipo de irregularidade, ilegalidade ou repassar informações que ajudem as polícias na elucidação de delitos ou infrações. A ligação é gratuita e pode ser realizada em qualquer município do Estado.
Com informações de Daniela Carla, da TV Gazeta

Veja Também

Operação desmonta esquema de falsificação de cerveja em Vila Velha

Polícia faz operação para prender 24 pessoas na Grande Vitória

Polícia recupera 49 botijas de gás furtadas de depósito em Viana

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

homicídio planalto serrano Polícia Civil Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Fernando Tatagiba
Parte 2: para o aniversário de morte de Fernando Tatagiba
Presídio
Quanto custa manter cada preso do sistema carcerário do ES
Imagem de destaque
Livro conta a história dos bairros de Vila Velha desde o século XVI

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados