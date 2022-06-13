Polícia recupera 49 botijas de gás furtadas de depósito em Viana

Botijas de gás que foram recuperadas pela polícia após furto Crédito: Divulgação | PC

Polícia Civil conseguiu recuperar 49 botijas de gás, avaliadas em R$ 5.200, que tinham sido furtadas de um depósito no bairro Areinha, em Viana , na última quinta-feira (9). O suspeito do crime invadiu uma igreja para ter acesso ao local e fez várias viagens de carro para conseguir levar toda a carga.

O material foi recuperado durante uma ação da Delegacia de Repressão aos Crimes Contra o Transporte de Cargas (DRCCTP), na sexta-feira (10). As botijas estavam no bairro Vale dos Reis, em Cariacica , na casa do criminoso.

Para chegarem até o homem, os investigadores analisaram as imagens de videomonitoramento do depósito de gás e identificaram o Gol branco utilizado para levar as botijas. O veículo estava no nome do suspeito, que trabalha em uma distribuidora de gás em Cariacica, onde ocorreu a detenção.

“No local, o suspeito foi identificado e confessou a prática do furto, dizendo que furtou sozinho as botijas durante a madrugada, efetuando várias corridas da casa dele até o depósito onde elas estavam armazenadas. O indivíduo levou os policiais até a residência, onde foi apreendido todo o material furtado, que foi devolvido ao dono”, disse o delegado Brenno Andrade, titular da DRCCTP.

Segundo informações divulgadas pela PC, o criminoso precisou arrebentar o cadeado de uma igreja que fica localizada atrás da empresa de gás para conseguir invadir o depósito. Ele entrou com o carro no pátio do templo religioso, usou uma escada para pular o muro e foi passando as botijas de um lado para o outro, com auxílio de uma corda.