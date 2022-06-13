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Avaliadas em R$ 5,2 mil

Polícia recupera 49 botijas de gás furtadas de depósito em Viana

Suspeito invadiu uma igreja e fez várias viagens de carro para furtar a carga; mercadoria foi recuperada na última sexta-feira (10), na casa dele, em Cariacica

Publicado em 13 de Junho de 2022 às 18:46

Júlia Afonso

Júlia Afonso

Publicado em 

13 jun 2022 às 18:46
Homem invadiu depósito de gás em Areinha, Viana, e furtou as botijas sozinho, fazendo várias viagens de carro para levar a carga até a casa dele
Botijas de gás que foram recuperadas pela polícia após furto Crédito: Divulgação | PC
Polícia Civil conseguiu recuperar 49 botijas de gás, avaliadas em R$ 5.200, que tinham sido furtadas de um depósito no bairro Areinha, em Viana, na última quinta-feira (9). O suspeito do crime invadiu uma igreja para ter acesso ao local e fez várias viagens de carro para conseguir levar toda a carga.
O material foi recuperado durante uma ação da Delegacia de Repressão aos Crimes Contra o Transporte de Cargas (DRCCTP), na sexta-feira (10). As botijas estavam no bairro Vale dos Reis, em Cariacica, na casa do criminoso.
Para chegarem até o homem, os investigadores analisaram as imagens de videomonitoramento do depósito de gás e identificaram o Gol branco utilizado para levar as botijas. O veículo estava no nome do suspeito, que trabalha em uma distribuidora de gás em Cariacica, onde ocorreu a detenção.
“No local, o suspeito foi identificado e confessou a prática do furto, dizendo que furtou sozinho as botijas durante a madrugada, efetuando várias corridas da casa dele até o depósito onde elas estavam armazenadas. O indivíduo levou os policiais até a residência, onde foi apreendido todo o material furtado, que foi devolvido ao dono”, disse o delegado Brenno Andrade, titular da DRCCTP.
Segundo informações divulgadas pela PC, o criminoso precisou arrebentar o cadeado de uma igreja que fica localizada atrás da empresa de gás para conseguir invadir o depósito. Ele entrou com o carro no pátio do templo religioso, usou uma escada para pular o muro e foi passando as botijas de um lado para o outro, com auxílio de uma corda.
O suspeito foi conduzido à delegacia, onde foi ouvido e liberado, já que não estava em flagrante delito. Ele será indiciado pelo crime de furto qualificado.

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