Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Marcílio de Noronha

Operação fecha distribuidora que vendia alimentos vencidos em Viana

Durante a ação, o proprietário de outro estabelecimento foi detido e levado à Polícia Federal para esclarecer a venda de cigarros sem nota fiscal

Publicado em 11 de Junho de 2022 às 15:11

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

11 jun 2022 às 15:11
Operação fecha distribuidora que vendia alimentos vencidos em Viana
Operação fecha distribuidora que vendia alimentos vencidos em Viana Crédito: Divulgação/Prefeitura de Viana
Uma operação realizada pela Comissão Interna de Fiscalização Integrada (Coifin), no bairro Marcílio de Noronha, em Viana, na noite desta sexta-feira (10), fechou um estabelecimento que vendia doces e bebidas com o prazo de validade vencidos. Também foram realizadas ações preventivas e orientativas em outros locais. 
A primeira parte da ação, segundo informações da comunicação da prefeitura, teve como alvo uma distribuidora de bebidas, onde foram encontrados alimentos  e bebidas com a data de validade vencida e rótulos danificados e rasurados. Os agentes ainda constataram que o local estava em condições sanitárias precárias, com forte odor, sujeira, teias de aranha e um freezer que armazenava comida e necessitava de limpeza e higienização. 
A distribuidora foi interditada e notificada pelos fiscais de posturas da Secretaria de Ordem Pública e Serviços Urbanos, Corpo de Bombeiros e pela Vigilância Sanitária, devido à recorrência. Foram apreendidas 164 bebidas, 111 doces e dois produtos alimentícios vencidos desde o mês de agosto de 2021.
Em uma segunda distribuidora também foram encontrados alimentos com datas de validade vencidas e violadas, além de cigarros comercializados sem a nota fiscal. O dono do estabelecimento foi levado para a Polícia Federal para prestar esclarecimentos. Os demais funcionários foram orientados sobre a higienização e acondicionamento corretos. Houve a apreensão de 36 bebidas, 22 doces e 408 maços de cigarros Gift, de procedência estrangeira.
Além das fiscalizações a estabelecimentos, um cidadão embriagado que portava  arma foi preso e conduzido à Delegacia Regional de Cariacica. O indivíduo foi abordado pelos agentes da Guarda Civil Municipal no limite dos municípios de Viana com Cariacica.
"As operações da Coifin servem para coibir ações criminosas em Viana de forma preventiva e fiscalizadora. Devido ao trabalho das forças de segurança do nosso município e da parceria da população, por meio de denúncias, seguimos trazendo mais segurança para os vianenses", pontuou Enoni Erlacher, secretário de Defesa Social.
A comissão atuou com a Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e a Guarda Civil Municipal (GCM). Também fazem parte da Coifin, servidores e fiscais e da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Trabalho e Desenvolvimento Social, Vigilância em Saúde e Posturas.
Operação fecha distribuidora que vendia alimentos vencidos em Viana
Operação fecha distribuidora que vendia alimentos vencidos em Viana Crédito: Coifin

Veja Também

Filho decepa dedo do pai no ES ao ser advertido por bater a porta

Bandidos rendem família em Colatina e roubam mais de R$ 50 mil

Motorista que arrastou ciclista em Vila Velha "teve apagão", diz defesa

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Grande Vitória Viana Polícia Militar Prefeitura de Viana
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Hernandez Vitorasse, vereador de Afonso Cláudio
Vereador do ES é alvo de processo por suspeita de monitorar prefeito com sistema da PRF
A CBN Vitória comemora 30 anos com o programa Fim de Expediente
Jornalismo não tem que ser mais rápido, tem que ser mais preciso que as rede sociais, diz Milton Jung
Imagem de destaque
Como foi a negociação para 'ressuscitar' Sherlock Holmes, o detetive mais famoso da literatura universal

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados