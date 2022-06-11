Operação fecha distribuidora que vendia alimentos vencidos em Viana Crédito: Divulgação/Prefeitura de Viana

Uma operação realizada pela Comissão Interna de Fiscalização Integrada (Coifin), no bairro Marcílio de Noronha, em Viana , na noite desta sexta-feira (10), fechou um estabelecimento que vendia doces e bebidas com o prazo de validade vencidos. Também foram realizadas ações preventivas e orientativas em outros locais.

A primeira parte da ação, segundo informações da comunicação da prefeitura, teve como alvo uma distribuidora de bebidas, onde foram encontrados alimentos e bebidas com a data de validade vencida e rótulos danificados e rasurados. Os agentes ainda constataram que o local estava em condições sanitárias precárias, com forte odor, sujeira, teias de aranha e um freezer que armazenava comida e necessitava de limpeza e higienização.

A distribuidora foi interditada e notificada pelos fiscais de posturas da Secretaria de Ordem Pública e Serviços Urbanos, Corpo de Bombeiros e pela Vigilância Sanitária, devido à recorrência. Foram apreendidas 164 bebidas, 111 doces e dois produtos alimentícios vencidos desde o mês de agosto de 2021.

Em uma segunda distribuidora também foram encontrados alimentos com datas de validade vencidas e violadas, além de cigarros comercializados sem a nota fiscal. O dono do estabelecimento foi levado para a Polícia Federal para prestar esclarecimentos. Os demais funcionários foram orientados sobre a higienização e acondicionamento corretos. Houve a apreensão de 36 bebidas, 22 doces e 408 maços de cigarros Gift, de procedência estrangeira.

Além das fiscalizações a estabelecimentos, um cidadão embriagado que portava arma foi preso e conduzido à Delegacia Regional de Cariacica. O indivíduo foi abordado pelos agentes da Guarda Civil Municipal no limite dos municípios de Viana com Cariacica.

"As operações da Coifin servem para coibir ações criminosas em Viana de forma preventiva e fiscalizadora. Devido ao trabalho das forças de segurança do nosso município e da parceria da população, por meio de denúncias, seguimos trazendo mais segurança para os vianenses", pontuou Enoni Erlacher, secretário de Defesa Social.

A comissão atuou com a Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e a Guarda Civil Municipal (GCM). Também fazem parte da Coifin, servidores e fiscais e da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Trabalho e Desenvolvimento Social, Vigilância em Saúde e Posturas.