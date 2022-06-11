Filho decepa dedo do pai no ES ao ser advertido por bater a porta

Um pai de 56 anos teve o dedo decepado ao ser agredido pelo filho de 21 anos, no bairro Novo Horizonte, em Cariacica . O caso aconteceu no final da noite de sexta-feira (10).

Segundo apuração do repórter André Falcão, da TV Gazeta, o jovem contou à polícia que, ao chegar em casa, fechou a porta com mais força e que o pai reclamou disso. O filho não gostou da queixa, pegou um facão e iniciou as agressões. A vítima ainda tentou usar uma vassoura para se defender, mas acabou ferida com cortes nas mãos e cabeça.

O filho agressor fugiu do local e foi encontrado depois na casa da mãe, em Viana. Ele foi detido e encaminhado à delegacia de Cariacica.

O pai agora está internado no Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), antigo São Lucas, em Vitória , e não corre risco de morte.