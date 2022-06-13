Marido persegue e faz carro de aplicativo capotar com a esposa e filho dela em Cariacica

Manicure tentou fugir em carro de aplicativo, mas foi perseguida pelo marido Crédito: Fabrício Christ

Uma manicure de 30 anos, o filho dela e um motorista de aplicativo passaram por momentos de desespero ao serem perseguidos, de carro, pelo marido dela, na madrugada desta segunda-feira (13), no bairro Jardim de Alah, em Cariacica

Na ocorrência registrada na delegacia, a manicure contou que o marido havia ingerido bebida alcoólica durante toda a tarde de domingo (12) e, à noite, começou a discutir com ela motivado por ciúmes, mas o companheiro não a agrediu fisicamente na ocasião. Entretanto, na discussão, o esposo a ofendeu com muitos xingamentos e fez ameaças. À polícia, ela contou que o relacionamento de três anos com o marido já vinha em crise.

Mãe de três filhos, todos de relacionamentos anteriores, a mulher, com medo do que poderia ocorrer com ela e os meninos, colocou dois deles em um carro de aplicativo e os deixou na casa de parentes. Depois, ela e o menino mais novo, de 9 anos, seguiriam também para São mateus, no Norte do Espírito Santo, com destino à residência de um irmão dela. O familiar pediu que a irmã saísse de casa para não ser agredida pelo companheiro.

AGRESSÃO E PERSEGUIÇÃO

Enquanto se preparava para deixar a casa, o marido dela chegou e começou a discutir com o motorista de aplicativo chamado para levar a esposa. Pouco depois, o homem passou a agredir fisicamente o motorista, que aproveitou o momento em que conseguiu se afastar para arrancar com o veículo, um Fiat Grand Siena, na tentativa de escapar do agressor.

O marido da vítima ainda tentou tirá-la à força do carro e chegou a quebrar o vidro do lado do carona, onde a manicure estava acomodada. Ele ainda danificou o retrovisor direito do carro de aplicativo.

"Ele chegou e começou a falar umas coisas que não gostei. Aí fui na casa da mãe dele e falei que iria embora. Depois, arrumei minhas coisas, liguei para meu irmão, e minha cunhada disse para pegar um Uber. Consegui um número, minha cunhada ligou para o motorista e acertou com ele. Nesse tempo, eu quis aproveitar que ele (marido) havia saído. O Uber chegou, o motorista me ajudou a colocar as malas no carro e falei com ele (marido) que só queria ir embora. Depois ele começou a discutir com o motorista, brigou com ele e ainda quebrou o vidro (do carro). Pedi para ele arrancar para sair dali logo" P. - Vítima de tentativa de homicídio

Inconformado, o marido da vítima pegou o próprio carro, um Volkswagen Logus, e iniciou uma perseguição ao veículo onde estavam a mulher com o filho dela. Não satisfeito, o agressor passou a bater com o automóvel na traseira do carro de aplicativo até fazê-lo capotar na altura do bairro Rio Marinho, ainda em Cariacica. O motorista contou, em depoimento, que iria levar a mulher e o filho dela até o 7° Batalhão da Polícia Militar, porém não houve tempo, visto que capotaram devido às pancadas sofridas.

A mulher sofreu ferimentos leves. Já a criança e o motorista de aplicativo não se feriram. Entretanto, o veículo onde estavam ficou bastante destruído devido ao capotamento.

FUGA A PÉ

De tanto jogar o veículo contra o outro, o automóvel do marido da vítima também ficou avariado e não conseguiu mais dar partida. Com isso, o agressor fugiu a pé do local do capotamento e não prestou socorro às vítimas.

A mulher foi então levada para o Pronto Atendimento de Alto Lage e depois foi transferida para Hospital Estadual de Urgência e Emergência (São Lucas), em Vitória. Após receber atendimento, ela se dirigiu até o plantão da Delegacia da Mulher, também na Capital, na condição de vítima de tentativa de homicídio por outras formas, como consta no boletim de ocorrência do caso. O marido dela não foi localizado.

Com informações de Daniela Carla, da TV Gazeta