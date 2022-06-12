Jovem que sonhava em ser cantor é morto a tiros em Vila Velha
Na redes sociais, o jovem Gustavo Hoffman mostrava e cantava as letras que ele próprio fazia, mas o sonho dele em ser um cantor de trap foi encerrado abruptamente na noite deste sábado (11). Por volta das 20h30, o rapaz de 19 anos foi executado com muitos tiros em Vila Garrido, Vila Velha, quando seguia em direção à pracinha do bairro.
O jovem, que se apresentava como "MD Coreia" foi atingido por pelo menos cinco disparos, segundo a perícia da Polícia Civil constatou no local.
Testemunhas relataram à reportagem da TV Gazeta, na manhã deste domingo (12), que Gustavo foi abordado por um carro, de onde o assassino atirou. O rapaz foi executado com pelo menos cinco tiros à queima-roupa, sendo três na cabeça. A mãe do jovem, que não quis ser identificada, acredita que o filho sofreu uma emboscada.
Gustavo, segundo o cunhado, já teve envolvimento com o tráfico de drogas, porém estava iniciando como entregador em uma farmácia. A mãe dele disse que o filho havia começado no emprego justamente no dia em que foi morto. Ela ainda contou que o filho procurou o trabalho para também levar em frente o desejo em ser músico.
TRISTE COINCIDÊNCIA
O rapaz morto tem uma irmã policial, casada com outro policial. De acordo com informações de familiares à reportagem da TV Gazeta, quando a polícia chegou ao local do crime, foi o próprio cunhado de Gustavo que o identificou após levantar o pano que cobria o corpo da vítima.
Em nota, a Polícia Militar informou que militares foram acionados para verificar a informação de que um indivíduo teria sido baleado no bairro Vila Garrido, Vila Velha. Uma equipe foi ao local e constatou que a vítima já estava em óbito. Segundo relatos de testemunhas, uma pessoa desceu de um veículo e efetuou os disparos.
Já a Polícia Civil salientou que o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha, e até o momento nenhum suspeito foi detido. Detalhes não serão divulgados no momento.
O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.