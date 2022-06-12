Gustavo tinha 19 anos e sonhava em seguir a carreira como cantor de trap Crédito: Reprodução/Redes sociais

Your browser does not support the audio element. Jovem que sonhava em ser cantor é morto a tiros em Vila Velha

Na redes sociais, o jovem Gustavo Hoffman mostrava e cantava as letras que ele próprio fazia, mas o sonho dele em ser um cantor de trap foi encerrado abruptamente na noite deste sábado (11). Por volta das 20h30, o rapaz de 19 anos foi executado com muitos tiros em Vila Garrido, Vila Velha , quando seguia em direção à pracinha do bairro.

O jovem, que se apresentava como "MD Coreia" foi atingido por pelo menos cinco disparos, segundo a perícia da Polícia Civil constatou no local.

Testemunhas relataram à reportagem da TV Gazeta, na manhã deste domingo (12), que Gustavo foi abordado por um carro, de onde o assassino atirou. O rapaz foi executado com pelo menos cinco tiros à queima-roupa, sendo três na cabeça. A mãe do jovem, que não quis ser identificada, acredita que o filho sofreu uma emboscada.

Gustavo, segundo o cunhado, já teve envolvimento com o tráfico de drogas, porém estava iniciando como entregador em uma farmácia. A mãe dele disse que o filho havia começado no emprego justamente no dia em que foi morto. Ela ainda contou que o filho procurou o trabalho para também levar em frente o desejo em ser músico.

TRISTE COINCIDÊNCIA

O rapaz morto tem uma irmã policial, casada com outro policial. De acordo com informações de familiares à reportagem da TV Gazeta, quando a polícia chegou ao local do crime, foi o próprio cunhado de Gustavo que o identificou após levantar o pano que cobria o corpo da vítima.

Gustavo foi morto a tiros em Vila Garrido, em Vila Velha. Ele havia começado no emprego de entregador em uma famrácia no dia em que acabou executado Crédito: Reprodução/Redes sociais

Em nota, a Polícia Militar informou que militares foram acionados para verificar a informação de que um indivíduo teria sido baleado no bairro Vila Garrido, Vila Velha. Uma equipe foi ao local e constatou que a vítima já estava em óbito. Segundo relatos de testemunhas, uma pessoa desceu de um veículo e efetuou os disparos.

Já a Polícia Civil salientou que o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha, e até o momento nenhum suspeito foi detido. Detalhes não serão divulgados no momento.