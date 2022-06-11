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Violência contra mulher

Homem é preso após agredir companheira e enteada no Noroeste do ES

Jovem de 19 anos tentou intervir para defender a mãe, mas também foi atacada. Crime foi registrado no interior de Boa Esperança

Publicado em 11 de Junho de 2022 às 17:16

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

11 jun 2022 às 17:16
Viatura da Polícia Militar
Polícia Militar encontrou o suspeito dentro de casa Crédito: Fernando Madeira
Um homem foi preso na noite de sexta-feira (10) após agredir a companheira e a filha dela, uma jovem de 19 anos. O crime foi registrado no distrito de Santo Antônio de Pouso Alegre, no município de Boa Esperança, região Noroeste do Espírito Santo.
Polícia Militar contou que foi acionada para ir ao distrito e, no local, a mulher contou que seu companheiro chegou em casa embriagado, agressivo e em seguida teria a agredido fisicamente.
A filha da vítima tentou intervir para defender a mãe, mas também acabou agredida. Buscas foram realizadas pelos militares e o homem foi localizado na própria residência. Ele foi encaminhado para a delegacia regional de Nova Venécia.
De acordo com a Polícia Civil ele foi autuado em flagrante e encaminhado ao sistema prisional. A polícia não informou se as vítimas precisaram receber atendimento médico.

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