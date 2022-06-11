Homem é preso após agredir companheira e enteada no Noroeste do ES

Um homem foi preso na noite de sexta-feira (10) após agredir a companheira e a filha dela, uma jovem de 19 anos. O crime foi registrado no distrito de Santo Antônio de Pouso Alegre, no município de Boa Esperança, região Noroeste do Espírito Santo.
A Polícia Militar contou que foi acionada para ir ao distrito e, no local, a mulher contou que seu companheiro chegou em casa embriagado, agressivo e em seguida teria a agredido fisicamente.
A filha da vítima tentou intervir para defender a mãe, mas também acabou agredida. Buscas foram realizadas pelos militares e o homem foi localizado na própria residência. Ele foi encaminhado para a delegacia regional de Nova Venécia.
De acordo com a Polícia Civil ele foi autuado em flagrante e encaminhado ao sistema prisional. A polícia não informou se as vítimas precisaram receber atendimento médico.