Jovem é morto a tiros dentro de carro com a namorada em Guarapari

Um jovem de 22 anos foi morto a tiros na frente da namorada, em Guarapari, na noite de sexta-feira (10). O crime ocorreu em Santa Mônica, bairro em que o casal havia ido buscar a filha, que estava na casa de uma cuidadora.

Segundo informações da namorada da vítima a policiais militares, ao entrarem de carro na Rua Minas Gerais, dois indivíduos começaram a disparar na direção do veículo do casal. "Ela não soube informar características dos autores do crime. Na tentativa de fugir, o jovem bateu o carro contra um muro de uma residência na mesma rua", informou a PM, por meio de nota.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) chegou a ser acionado, mas o jovem, identificado como Lucas Salazar, já estava morto.

A Polícia Civil foi acionada pela Polícia Militar para fazer a perícia no local e o recolhimento do corpo da vítima. Em nota da assessoria, a PC disse que o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Guarapari. Até o momento nenhum suspeito foi detido e, segundo a instituição, detalhes da investigação não serão divulgados.

Ainda segundo a nota da Polícia Civil, o corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.

"A Polícia Civil destaca que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br . O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas", finaliza.