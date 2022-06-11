Vigilante é morto a tiros em Vila Velha

Um vigilante de 33 anos, identificado como Fabrício Pereira, foi morto a tiros na tarde de sexta-feira (10), no bairro Morada do Sol, em Vila Velha . Segundo informações de testemunhas à Polícia Militar, os suspeitos chegaram de carro, e um deles chamou pela vítima.

“Testemunhas relataram que três indivíduos chegaram ao local em um Toyota Corolla. Um dos ocupantes chamou a vítima para uma área fora do campo de visão dos demais comparsas, onde logo depois foram ouvidos disparos de arma de fogo. O suspeito foi visto fugindo no carro e tomando destino ignorado. Um dos indivíduos que estava no local fugiu em um Honda Civic que já estava à espera dele", informou a corporação, por meio de nota.

Vigilante assassinado em Vila Velha Crédito: Redes sociais

Após a fuga dos criminosos, populares se aproximaram de Fabrício, que estava caído no chão, e encontraram ao lado dele um celular. O aparelho foi apreendido por militares que atenderam a ocorrência, e, inicialmente, foi identificado como de propriedade de um dos suspeitos.

Fabrício foi socorrido e levado ao Pronto Atendimento de Riviera da Barra, também em Vila Velha, mas o médico de plantão atestou o óbito da vítima.

Segundo apuração da repórter Daniela Carla, da TV Gazeta, a motivação do crime seria uma briga por causa de terreno na região. No entanto, isso somente será esclarecido após investigação da Polícia Civil.

BUSCAS PELOS SUSPEITOS

O Toyota Corolla usado no crime foi localizado pela Polícia Militar no bairro Interlagos. “Dentro do veículo estava um dos envolvidos no crime. Questionado, ele disse que levou outros dois indivíduos, que são pai e filho, ao local do assassinato e que eles teriam cometido o homicídio", informou a PM.

Ainda de acordo com a corporação, o homem que foi abordado indicou o local onde pai e filho estariam escondidos, no bairro Vinte e Três de Maio. Os policiais foram até o endereço e encontraram um dos suspeitos em pé, no portão de uma casa. Ao perceber a presença dos militares, ele fugiu subindo as escadas e escapou por telhados, junto de uma pessoa não identificada.

“Foi feito cerco, porém, sem êxito", informou a PM. Pai e filho escaparam, já o outro suspeito, que havia sido abordado pelos militares dentro do Corolla, foi levado à delegacia. A Polícia Civil informou que o homem "foi autuado em flagrante pelo crime de homicídio qualificado e encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV). O nome dele não foi divulgado.