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Vila Velha

Bandidos atiram após ciclista tentar impedir assalto na Praia da Costa

Ciclista que tentou intervir em assalto ficou ferido por estilhaços, segundo o relato de testemunhas aos policiais; crime aconteceu na manhã deste domingo (12)

Publicado em 12 de Junho de 2022 às 16:40

Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

12 jun 2022 às 16:40
Moradores relataram tiros em rua na Praia da Costa, em Vila Velha. PM foi acionada
Moradores relataram tiros em rua na Praia da Costa, em Vila Velha, na manhã deste domingo (12) Crédito: Leitor A Gazeta
Tiros disparados por assaltantes assustaram os moradores da Praia da Costa, em Vila Velha, na manhã deste domingo (12). Quatro carros e um edifício foram atingidos pelos disparos. Um ciclista teria ficado ferido com estilhaços, segundo o relato de testemunhas aos policiais que estiveram na região.
Polícia Militar informou que “recebeu a informação de que um ciclista presenciou um roubo praticado por três indivíduos, sendo um armado". Ele teria tentado intervir no assalto, momento em que o suspeito atirou várias vezes e atingiu um imóvel e automóveis estacionados no local.
Ainda segundo a corporação, “populares relataram que o ciclista sofreu escoriações devido aos estilhaços”. No entanto, a equipe não localizou nem a vítima nem os suspeitos do crime. "Os proprietários dos veículos foram orientados a registrar o fato na delegacia”, acrescentou a PM, em nota.
Conforme apurado pelo repórter Elton Ribeiro, da TV Gazeta, os três assaltantes estavam em duas bicicletas e o roubo aconteceu na orla da Praia da Costa. Já quando estavam no interior do bairro, os criminosos teriam dado sete disparos. O ciclista teria se machucado no queixo e em um dos braços.
Depois do assalto e do tiroteio, a Guarda Municipal de Vila Velha afirmou ter visto “três rapazes com as mesmas características dos suspeitos” efetuando tiros para o alto “na rua do lixo”. Apesar de os agentes terem se dirigido ao local, os criminosos conseguiram fugir novamente.
Até a tarde deste domingo (12), nenhuma ocorrência relacionada ao caso havia sido registrada na Delegacia Regional de Vila Velha, conforme informado pela Polícia Civil. Quem tiver qualquer informação sobre o crime pode registrá-la por meio do Disque-Denúncia (181). O anonimato é garantido.

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