Bandidos atiram após ciclista tentar impedir assalto na Praia da Costa

Moradores relataram tiros em rua na Praia da Costa, em Vila Velha, na manhã deste domingo (12) Crédito: Leitor A Gazeta

Tiros disparados por assaltantes assustaram os moradores da Praia da Costa , em Vila Velha , na manhã deste domingo (12). Quatro carros e um edifício foram atingidos pelos disparos. Um ciclista teria ficado ferido com estilhaços, segundo o relato de testemunhas aos policiais que estiveram na região.

Polícia Militar informou que “recebeu a informação de que um ciclista presenciou um roubo praticado por três indivíduos, sendo um armado". Ele teria tentado intervir no assalto, momento em que o suspeito atirou várias vezes e atingiu um imóvel e automóveis estacionados no local.

Ainda segundo a corporação, “populares relataram que o ciclista sofreu escoriações devido aos estilhaços”. No entanto, a equipe não localizou nem a vítima nem os suspeitos do crime. "Os proprietários dos veículos foram orientados a registrar o fato na delegacia”, acrescentou a PM, em nota.

Conforme apurado pelo repórter Elton Ribeiro, da TV Gazeta, os três assaltantes estavam em duas bicicletas e o roubo aconteceu na orla da Praia da Costa. Já quando estavam no interior do bairro, os criminosos teriam dado sete disparos. O ciclista teria se machucado no queixo e em um dos braços.

Depois do assalto e do tiroteio, a Guarda Municipal de Vila Velha afirmou ter visto “três rapazes com as mesmas características dos suspeitos” efetuando tiros para o alto “na rua do lixo”. Apesar de os agentes terem se dirigido ao local, os criminosos conseguiram fugir novamente.