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Operação Carcass

Polícia faz operação para prender 24 pessoas na Grande Vitória

A ação é um desdobramento da Operação Sicário I, que visa a combater uma organização criminosa sediada na região do Bairro da Penha, em Vitória

Publicado em 14 de Junho de 2022 às 06:42

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

14 jun 2022 às 06:42
Polícia Civil do Espírito Santo coordena, por meio do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), nesta terça-feira (14), a Operação Carcass, nos municípios de Vitória, Vila Velha, Cariacica e Viana. Ao todo, estão sendo cumpridos 24 mandados de prisão e 50 mandados de busca e apreensão. Até as 7h29, seis pessoas foram presas. 
A ação é um desdobramento da Operação Sicário I, que visa o combate a uma organização criminosa sediada na região do Bairro da Penha, em Vitória.
A operação conta com cerca de 120 agentes e está sendo realizada com apoio do Notaer, Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) e da Guarda Municipal de Vila Velha.
Em conversa com a reportagem da TV Gazeta, o secretário de Estado da Segurança Pública e Defesa Social, coronel Márcio Celante, explicou que a ação começou por volta das 5h da manhã, com a reunião de todo o efetivo e, no decorrer do dia, serão repassados os resultados — visto que a ação está em andamento.
"Todas as operações realizadas dentro do Programa Estado Presente, do governo do Estado, há a preservação da vida e a segurança dos nossos policiais, mas, principalmente, dos nossos moradores. São pessoas de bem que vão estar com sua rotina de forma igualitária, indo para a escola, trabalho. Dentro deste planejamento, estamos conseguindo a segurança dessas pessoas", afirmou. 
Polícia faz operação para prender mais de 20 pessoas na Grande Vitória
Polícia faz operação para prender mais de 20 pessoas na Grande Vitória Crédito: Ricardo Medeiros

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