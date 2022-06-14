Vídeo: homem é morto a tiros em calçada de Santa Teresa

Um homem foi morto a tiros na tarde de segunda-feira (13) no bairro Vila Nova, em Santa Teresa , na Região Serrana do Espírito Santo. Ele estava próximo a um bar, na calçada, quando um homem se aproximou e efetuou os disparos. Segundo informações da Polícia Militar , o óbito foi confirmado no local. A vítima não teve a identidade revelada.

Em imagens de câmera de segurança, é possível ver o momento em que acontece o crime e depois a fuga do indivíduo, que saiu correndo. Um outro homem aparece no vídeo, mas a polícia não confirmou que ele também atirou. A vítima ficou caída ao chão.

Testemunhas contaram para os policiais, durante a ocorrência, que uma pessoa armada, que estava ao lado da vítima no momento do crime, também teria sido baleada. A PM informou que a vítima recebeu atendimento médico e depois teve alta médica. Ela não aparece no vídeo.

Polícia Civil comunicou que o caso é investigado pela 12ª Delegacia Regional de Santa Teresa. Até o momento, nenhum suspeito foi detido. Não se sabe o que motivou o crime. O corpo da vítima foi encaminhado ao Departamento Médico Legal (DML) de Vitória para ser necropsiado e, posteriormente, liberado aos familiares.