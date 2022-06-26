BR 101: motociclista morre em colisão envolvendo carro no Sul do ES

Um homem de 47 anos morreu em um acidente com moto no sentido sul do Km 428, na BR 101, na zona rural de Atílio Vivácqua, no Sul do Estado. De acordo com as informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o fato aconteceu por volta das 19h30 deste sábado (25).
A polícia informou que duas pessoas estavam em uma motocicleta e o condutor do veículo morreu no local. As autoridades não explicaram a dinâmica do acidente, mas disseram que foi uma colisão envolvendo um automóvel.
Segundo a PRF, a Eco 101 e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também atenderam a ocorrência. No entanto, não há identificação da vítima.
De acordo com o Centro de Controle Operacional (CCO) da Eco101, a ambulância e o guincho da concessionária estiveram no local. "A pista sul ficou interditada para atendimento e foi totalmente liberada as 21h50", informou.
A Polícia Civil comunicou, em nota, que a perícia foi acionada para atender a ocorrência. "O corpo da vítima foi recolhido e encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares. Não há registro de conduzidos à Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim", finalizou.