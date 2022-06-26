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Atílio Vivácqua

BR 101: motociclista morre em colisão envolvendo carro no Sul do ES

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o condutor da moto morreu no local do acidente que aconteceu na noite deste sábado

Publicado em 26 de Junho de 2022 às 11:34

Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

26 jun 2022 às 11:34
Um homem de 47 anos morreu em um acidente com moto no sentido sul do Km 428, na BR 101, na zona rural de Atílio Vivácqua, no Sul do Estado. De acordo com as informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o fato aconteceu por volta das 19h30 deste sábado (25).
Viaturas da Polícia Rodoviária Federal em Viana, ES. Viaturas e agentes da PRF na Rodovia BR-262
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) atendeu a ocorrência do acidente Crédito: Carlos Alberto Silva
A polícia informou que duas pessoas estavam em uma motocicleta e o condutor do veículo morreu no local. As autoridades não explicaram a dinâmica do acidente, mas disseram que foi uma colisão envolvendo um automóvel.
Segundo a PRF, a Eco 101 e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também atenderam a ocorrência. No entanto, não há identificação da vítima.
De acordo com o Centro de Controle Operacional (CCO) da Eco101, a ambulância e o guincho da concessionária estiveram no local. "A pista sul ficou interditada para atendimento e foi totalmente liberada as 21h50", informou.
Polícia Civil comunicou, em nota, que a perícia foi acionada para atender a ocorrência. "O corpo da vítima foi recolhido e encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares. Não há registro de conduzidos à Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim", finalizou.

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