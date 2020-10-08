AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Sul do Estado

Motorista fica ferido em acidente com caminhão em Atílio Vivácqua

Acidente aconteceu na tarde desta quinta-feira (08), na Rodovia Ricardo Barbieri. Vítima dirigia um Chevrolet Corsa, que bateu de frente com uma árvore

Publicado em 08 de Outubro de 2020 às 19:27

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 out 2020 às 19:27
Motorista ficou ferido após bater em árvore Crédito: Divulgação/ Polícia Militar
Um motorista ficou ferido após bater lateralmente com um caminhão, na tarde desta quinta-feira (08), na Rodovia Ricardo Barbieri, em Atílio Vivácqua, no Sul do Espírito Santo. Após o socorro, ele foi transferido para hospital de Cachoeiro de Itapemirim. 
Segundo o Corpo de Bombeiros, a batida foi por volta das 14h45. A vítima dirigia um Chevrolet Corsa. Segundo a Polícia Militar, o motorista do carro estava trafegando lentamente pelo acostamento e entrou na pista sem olhar. O caminhão estava vindo no mesmo sentido (de Atílio Vivácqua para Cachoeiro), não conseguiu parar e colidiu na lateral do veículo. O motorista do carro, então, perdeu o controle da direção e bateu na árvore. 
Motorista do caminhão não se feriu
Motorista do caminhão não se feriu Crédito: Divulgação/ Corpo de Bombeiros
Quando os bombeiros chegaram, a vítima já havia sido retirada do veículo por populares e encaminhada ao hospital pela ambulância municipal. O motorista foi atendido no Hospital de Atílio Vivácqua e transferido para a Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim. Os bombeiros realizaram a desconexão do cabo de bateria do carro para evitar um possível incêndio. O motorista do caminhão não se feriu. 

Veja Também

Jovem morre em acidente e irmã descobre pelo WhatsApp em Anchieta

Soldado da PM morre após bater de moto em caminhão na BR 262

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Morre por eutanásia Catalina Giraldo, de 30 anos, que travou batalha judicial na Colômbia para ter acesso ao suicídio assistido por médicos
Imagem de destaque
Irã quer transformar conflito militar com EUA em guerra econômica, diz especialista
Imagem de destaque
A medida de Trump que pode facilitar acesso do CV e do PCC a fuzis americanos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados