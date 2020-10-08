Motorista fica ferido em acidente com caminhão em Atílio Vivácqua

Um motorista ficou ferido após bater lateralmente com um caminhão, na tarde desta quinta-feira (08), na Rodovia Ricardo Barbieri, em Atílio Vivácqua, no Sul do Espírito Santo. Após o socorro, ele foi transferido para hospital de Cachoeiro de Itapemirim.
Segundo o Corpo de Bombeiros, a batida foi por volta das 14h45. A vítima dirigia um Chevrolet Corsa. Segundo a Polícia Militar, o motorista do carro estava trafegando lentamente pelo acostamento e entrou na pista sem olhar. O caminhão estava vindo no mesmo sentido (de Atílio Vivácqua para Cachoeiro), não conseguiu parar e colidiu na lateral do veículo. O motorista do carro, então, perdeu o controle da direção e bateu na árvore.
Quando os bombeiros chegaram, a vítima já havia sido retirada do veículo por populares e encaminhada ao hospital pela ambulância municipal. O motorista foi atendido no Hospital de Atílio Vivácqua e transferido para a Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim. Os bombeiros realizaram a desconexão do cabo de bateria do carro para evitar um possível incêndio. O motorista do caminhão não se feriu.