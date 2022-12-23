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Na BR 101

Veículo roubado no Rio há mais de ano é recuperado pela PRF no ES

Morador de Vila Velha, motorista foi abordado em operação e, com ele, ainda foram encontradas uma pistola e munições
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 dez 2022 às 09:38

Publicado em 23 de Dezembro de 2022 às 09:38

Veículo roubado no Rio de Janeiro há mais de ano e é recuperado pela PRF no ES
Veículo roubado no Rio de Janeiro há mais de ano e é recuperado pela PRF no ES Crédito: Polícia Rodoviária Federal
Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou na noite desta quinta-feira (22) um veículo roubado no Rio de Janeiro e que circulava pelo Espírito Santo. Com o motorista foi encontrada uma pistola 9mm carregada com 18 munições, além de um carregador reserva com mais 17 munições.
A abordagem ocorreu na BR 101, em Aracruz, Norte do Estado, durante fiscalização da Operação Natal da PRF.
O veículo, um Jeep Compass, cor branca, era conduzido por um motorista de 30 anos, morador de Vila Velha. Ao ser abordado na blitz, os policiais observaram o nervosismo do condutor e pediram para revistar uma mochila que estava sobre o banco do passageiro. Nela, encontraram a pistola carregada e também o carregador reserva em um porta-carregador mais o coldre para o transporte da arma.
Os policiais decidiram, então, verificar detalhadamente o veículo, quando perceberam que a placa utilizada continha indícios de falsificação. Consultando os elementos de identificação, a PRF descobriu que o automóvel portava placa falsa e que, para a original, constava registro de roubo ocorrido em 23 de setembro do ano passado, na cidade do Rio de Janeiro.
O motorista que pegou o veículo emprestado com um amigo, que seria o proprietário, para ir a São Mateus e retornaria no dia seguinte. Ele não soube informar a procedência da arma.
O homem, a arma e o veículo foram encaminhados para a delegacia de Aracruz. A Polícia Civil foi procurada para informar sobre o caso, mas ainda não se manifestou. Assim que houver um posicionamento, este texto será atualizado. 

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