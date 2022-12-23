Veículo roubado no Rio há mais de ano é recuperado pela PRF no ES

Veículo roubado no Rio de Janeiro há mais de ano e é recuperado pela PRF no ES Crédito: Polícia Rodoviária Federal

Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou na noite desta quinta-feira (22) um veículo roubado no Rio de Janeiro e que circulava pelo Espírito Santo . Com o motorista foi encontrada uma pistola 9mm carregada com 18 munições, além de um carregador reserva com mais 17 munições.

A abordagem ocorreu na BR 101, em Aracruz , Norte do Estado, durante fiscalização da Operação Natal da PRF.

O veículo, um Jeep Compass, cor branca, era conduzido por um motorista de 30 anos, morador de Vila Velha. Ao ser abordado na blitz, os policiais observaram o nervosismo do condutor e pediram para revistar uma mochila que estava sobre o banco do passageiro. Nela, encontraram a pistola carregada e também o carregador reserva em um porta-carregador mais o coldre para o transporte da arma.

Os policiais decidiram, então, verificar detalhadamente o veículo, quando perceberam que a placa utilizada continha indícios de falsificação. Consultando os elementos de identificação, a PRF descobriu que o automóvel portava placa falsa e que, para a original, constava registro de roubo ocorrido em 23 de setembro do ano passado, na cidade do Rio de Janeiro.

O motorista que pegou o veículo emprestado com um amigo, que seria o proprietário, para ir a São Mateus e retornaria no dia seguinte. Ele não soube informar a procedência da arma.