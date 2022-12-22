Chuva no ES: nível do Rio Doce sobe e ultrapassa cota de atenção em Colatina

Rio Doce, em Colatina, ultrapassou a cota de atenção no município, que é de 4,6 metros Crédito: Prefeitura de Colatina/Divulgação

Devido às fortes chuvas que atingiram Colatina , no Noroeste do Estado, nos últimos dias, o Rio Doce ultrapassou a cota de atenção no município, chegando à marca de 4,72 metros. O último registro foi feito às 18h15 desta quinta-feira (22), segundo dados da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA). A cota de alerta é de 4,6 metros.

Segundo a Prefeitura de Colatina, só nas últimas horas, o município registrou um acumulado de chuvas de 57 milímetros, o que acende o alerta, já que, com o nível do rio subindo, aumenta o risco de alagamento. A cota de inundação é de 5,8 metros.

A prefeitura informou que as equipes da Defesa Civil estão visitando os moradores ribeirinhos para fornecer todas as orientações necessárias, caso o nível do Rio Doce continue subindo. Servidores da Prefeitura também estão nas ruas para prestar assistência a todos que vivem em áreas de risco.

Impactos da chuva no município

Uma rua desmoronou no fim da manhã desta quinta-feira (22), no bairro Nossa Senhora Aparecida. De acordo com a Defesa Civil municipal, o deslizamento atingiu os fundos de duas casas. O órgão informou ainda que a equipe está no local. A via foi interditada e será instalada uma lona no local como ação imediata e preventiva.

chuva derrubou também uma laje no bairro Carlos Germano Naumann , na manhã de quarta-feira (21). Seis pessoas que moram na parte de baixo precisaram sair de casa e foram levadas para a casa de parentes. Ninguém ficou ferido.

Um trecho da Rua Marechal Deodoro, no bairro São Silvano, está interditado para fluxo de veículos. Isso porque um muro desabou e atingiu os fundos de um estabelecimento comercial desativado, que fica na Avenida Silvio Avidos. A região já está sinalizada.

Na Rua Maria Carolina Martins, próximo à Capela Mortuária, algumas árvores desabaram com a força das chuvas. A Prefeitura de Colatina já sinalizou a área obstruída. Uma árvore também caiu sobre uma residência no bairro São Marcos. Ninguém ficou ferido, e os bombeiros foram acionados para retirar a árvore do local.