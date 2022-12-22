Rua desmorona devido à chuva no ES e quase atinge casas em Colatina

Uma rua desmoronou no fim da manhã desta quinta-feira (22), após uma forte chuva que atingiu o município de Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. O trecho que cedeu fica na Rua Luiz Cacali Filho, no bairro Nossa Senhora Aparecida. De acordo com a Defesa Civil municipal, o deslizamento atingiu os fundos de duas casas.
Em um vídeo é possível ver que a parte da terra que cedeu caiu bem próxima a casas que ficam na rua de baixo (veja no vídeo acima).
O órgão informou ainda que a equipe está no local. A via foi isolada e interditada e será instalada uma lona no local como ação imediata e preventiva.
Casa e laje desabam
A rua não foi o único local onde ocorreu um desmoronamento devido às chuvas que atingem o município. Uma casa desabou na ladeira Cristo Rei, no Centro de Colatina, na manhã desta quarta-feira (21). De acordo com informações da Defesa Civil Municipal, a casa já havia sido interditada devido aos riscos e não há registro de pessoas feridas.
Casa desaba em Colatina
A chuva derrubou também uma laje no bairro Carlos Germano Naumann, na manhã de quarta-feira (21). Seis pessoas que moram na parte de baixo precisaram sair de casa e foram levadas para a casa de parentes. Ninguém ficou ferido.