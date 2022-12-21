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Durante temporal

Vídeo mostra momento em que casa desaba no Centro de Colatina

A residência desabou na ladeira Cristo Rei, na manhã desta quarta (21). De acordo com informações da Defesa Civil Municipal, não há registro de feridos

Publicado em 21 de Dezembro de 2022 às 16:14

Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

21 dez 2022 às 16:14
Imagens de uma câmera de segurança flagraram o momento em que uma casa desabou na ladeira Cristo Rei, no Centro de Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, na manhã desta quarta-feira (21). De acordo com informações da Defesa Civil Municipal, casa já havia sido interditada devido aos riscos e não há registro de pessoas feridas.
Nas imagens é possível ver o momento em que a estrutura cede e destroços vão parar no meio da rua (veja no vídeo acima). O desabamento foi causado por um temporal que atingiu o município durante a noite e madrugada.
Casa desabou na ladeira Cristo Rei, no Centro de Colatina, na manhã desta quarta-feira (21).
Casa desabou na ladeira Cristo Rei, no Centro de Colatina, na manhã desta quarta-feira (21). Crédito: Wando Fagundes
A casa que caiu estava interditada havia mais de três anos e o dono do imóvel saiu para morar em outro local. Vizinhos dizem que pessoas em situação de rua ocuparam a casa. Até o momento, não há indícios de que havia alguém dentro na hora.
“Essa interdição está documentada desde 2019 e ocorreu por conta do risco de desabamento. Moradores foram afastados da casa, mas temos a informação de que pessoas em situação de rua invadiram o local desde então. Estamos monitorando as casas interditadas para verificar se será necessária alguma intervenção paliativa”, disse o coordenador da Defesa Civil Municipal, Allex Guerra.

Casa desaba em Colatina

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