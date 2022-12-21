Vídeo mostra momento em que casa desaba no Centro de Colatina

Imagens de uma câmera de segurança flagraram o momento em que uma casa desabou na ladeira Cristo Rei, no Centro de Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, na manhã desta quarta-feira (21). De acordo com informações da Defesa Civil Municipal, casa já havia sido interditada devido aos riscos e não há registro de pessoas feridas.

Nas imagens é possível ver o momento em que a estrutura cede e destroços vão parar no meio da rua (veja no vídeo acima). O desabamento foi causado por um temporal que atingiu o município durante a noite e madrugada.

Casa desabou na ladeira Cristo Rei, no Centro de Colatina, na manhã desta quarta-feira (21). Crédito: Wando Fagundes

A casa que caiu estava interditada havia mais de três anos e o dono do imóvel saiu para morar em outro local. Vizinhos dizem que pessoas em situação de rua ocuparam a casa. Até o momento, não há indícios de que havia alguém dentro na hora.

“Essa interdição está documentada desde 2019 e ocorreu por conta do risco de desabamento. Moradores foram afastados da casa, mas temos a informação de que pessoas em situação de rua invadiram o local desde então. Estamos monitorando as casas interditadas para verificar se será necessária alguma intervenção paliativa”, disse o coordenador da Defesa Civil Municipal, Allex Guerra.