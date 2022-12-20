Famílias saem de casa por risco de rompimento de barragens em Jaguaré Crédito: Jota Júnior

As fortes chuvas que atingiram (e ainda atingem) o Espírito Santo nos últimos dias causaram o rompimento de três barragens em Jaguaré , no Norte do Estado. Segundo a Defesa Civil Municipal, cerca de 10 famílias já precisaram sair de casa devido ao risco de rompimento de outras represas no município. Pelo menos outras três represas estão sendo monitoradas com risco iminente de romperem.

As barragens que se romperam são particulares, duas foram na localidade de São João do Estivado e uma no Córrego das Abóboras. De acordo com a Defesa Civil, outras duas represas, uma em Córrego do Mosquito e outra em São João do Estivado, não romperam ainda, mas já atingiram o nível crítico.

Famílias saem de casa por risco de rompimento de barragens em Jaguaré Crédito: Jota Júnior

As famílias que precisavam ser retiradas de casa moravam na região próxima à barragem de Água Limpa, que pertence ao Governo do Estado. Devido aos riscos, os imóveis foram evacuados e o acesso ao local foi fechado.

“A situação é de emergência. As barragens estão sendo monitoradas. A nossa preocupação maior é com a vida. Hoje temos cerca de 10 famílias que estão alojadas em casas de parentes e outros em uma escola em Água Limpa, e estão sendo assistidas pelo município”, disse o coordenador da Defesa Civil, Sérgio Rubens de Farias, para o repórter Cristian Miranda da TV Gazeta Noroeste.

Durante todo o ano a represa fica, em média, com 4 metros de profundidade. Devido às fortes chuvas dos últimos dias, ela já ultrapassou os 8 metros. No município de Jaguaré choveu quase mil milímetros, entre novembro e dezembro, e mais chuva está prevista para a região. “Como o volume de chuva que está previsto, a probabilidade dessa barragem romper é muito grande. O risco é iminente”, afirma o coordenador.

O volume de água fez com que represas e barragens se rompessem em Jaguaré Crédito: Jota Júnior