Cirurgias eletivas são suspensas no Hospital Roberto Silvares, em São Mateus

Hospital Roberto Silvares, em São Mateus Crédito: Divulgação/Sesa

Devido às fortes chuvas, o Hospital Estadual Roberto Arnizaut Silvares, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, suspendeu as cirurgias eletivas até o próximo domingo (25). A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) informou que foi colocado em prática um Plano de Contingência para a unidade, visando garantir os serviços de atendimento de urgência e emergência.

A Sesa explicou que a suspensão ocorre porque os profissionais que atuam no hospital têm tido dificuldade de chegar ao trabalho e o abastecimento de água na região ficou prejudicado, como consequência dos transtornos causados pela chuva.

São Mateus tem sido impactado por um grande acumulado de chuva desde novembro. A prefeitura declarou estado de calamidade pública nesta segunda-feira (19), após novas ocorrências, como o deslizamento de terra na ladeira do Besouro, localizada na Avenida Cricaré, no bairro Porto. Uma ponte que liga a região central ao balneário de Guriri está interditada porque o nível de um córrego subiu.

A reportagem de A Gazeta questionou à Sesa quantas cirurgias estavam marcadas para o período entre esta terça-feira e o próximo domingo (25) e qual a orientação ao paciente que iria ser atendido nesta semana. Segundo a pasta, de 40 cirurgias agendadas para a semana entre 18 e 24 de dezembro, 18 cirurgias serão suspensas, além de avaliações. Serão mantidas 52 avaliações em casos de risco para pacientes. Confira a nota na íntegra:

"Num somatório de 40 cirurgias agendadas para a terceira semana de dezembro (18 a 24), o HRAS informa que serão suspensas 18 cirurgias além de avaliações/ambulatório (cirurgia geral, cirurgia urológica, cirurgia vascular, pequenas cirurgias, risco anestésico), que, dentre outros, totalizam 128 suspensões/pacientes até sábado (24/12).

Registra ainda que serão mantidas 35 avaliações (risco) cardiológicas, 12 avaliações (risco) anestésicas e 05 avaliações para cirurgia vascular, na quinta-feira (22), totalizando um volume de 52 atendimentos/pacientes.