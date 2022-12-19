Desvio começa a ser construído após cratera surgir na BR 101 em São Mateus

Uma cratera se abriu no km 71,5 da BR 101, em São Mateus, no Norte do Estado Crédito: Leitor | A Gazeta

sete dias. Um desvio para acessar o município de São Mateus, região Norte do Estado, que sofreu com uma erosão de pista no km 71,5 da BR 101 , começou a ser construído nesta segunda-feira (19). A previsão da Eco101, administradora da rodovia federal, é que a intervenção no local fique pronta em até

Em um comunicado divulgado no início da noite, a concessionária afirmou também que o desvio será feito nos dois sentidos e utilizado até que as obras no percurso original da rodovia sejam concluídas – cuja previsão é de 60 dias.

"O evento é complexo, visto que o trecho é cortado por um corpo hídrico – o que exige soluções específicas que precisam ser adotadas para reconstrução e liberação segura aos usuários", informou a Eco101.

Eco 101 começa obras de desvio no km 71,5 da BR 101, em São Mateus Crédito: Tiago Félix

As obras do desvio tiveram início já na segunda-feira (19). O repórter da TV Gazeta, Tiago Félix, mostrou no Bom Dia ES que há máquinas e o material utilizado para a construção no local.

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Entenda

A BR 101, no Norte do Espírito Santo, voltou a ser novamente interditada, na manhã desta segunda-feira (19). Em um trecho da rodovia em São Mateus, uma cratera se abriu no km 71,5. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), devido à erosão na pista, não há previsão de liberação.