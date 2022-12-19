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Km 71,5

Desvio começa a ser construído após cratera surgir na BR 101 em São Mateus

Em relação ao reparo do trecho levado pela água, a expectativa da Eco101 é de que leve ao menos 60 dias para ser concluído; rodovia ainda segue interditada

Publicado em 19 de Dezembro de 2022 às 19:14

Maria Fernanda Conti

Maria Fernanda Conti

Publicado em 

19 dez 2022 às 19:14
BR 101 é totalmente interditada após cratera se abrir em São Mateus
Uma cratera se abriu no km 71,5 da BR 101, em São Mateus, no Norte do Estado Crédito: Leitor | A Gazeta
Um desvio para acessar o município de São Mateus, região Norte do Estado, que sofreu com uma erosão de pista no km 71,5 da BR 101, começou a ser construído nesta segunda-feira (19). A previsão da Eco101, administradora da rodovia federal, é que a intervenção no local fique pronta em até sete dias.
Em um comunicado divulgado no início da noite, a concessionária afirmou também que o desvio será feito nos dois sentidos e utilizado até que as obras no percurso original da rodovia sejam concluídas – cuja previsão é de 60 dias. 
"O evento é complexo, visto que o trecho é cortado por um corpo hídrico – o que exige soluções específicas que precisam ser adotadas para reconstrução e liberação segura aos usuários", informou a Eco101.
Eco 101 começa obras de desvio no km 71,5 da BR 101, em São Mateus
Eco 101 começa obras de desvio no km 71,5 da BR 101, em São Mateus Crédito: Tiago Félix
As obras do desvio tiveram início já na segunda-feira (19). O repórter da TV Gazeta, Tiago Félix, mostrou no Bom Dia ES que há máquinas e o material utilizado para a construção no local.
Desvio começa a ser construído após cratera surgir na BR 101 em São Mateus

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Entenda

A BR 101, no Norte do Espírito Santo, voltou a ser novamente interditada, na manhã desta segunda-feira (19). Em um trecho da rodovia em São Mateus, uma cratera se abriu no km 71,5. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), devido à erosão na pista, não há previsão de liberação.

Atualização

20/12/2022 - 7:20
A reportagem foi atualizada com a imagem do início das obras do desvio no km 71,5, da BR 101, em São Mateus. 

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