Um desvio para acessar o município de São Mateus, região Norte do Estado, que sofreu com uma erosão de pista no km 71,5 da BR 101, começou a ser construído nesta segunda-feira (19). A previsão da Eco101, administradora da rodovia federal, é que a intervenção no local fique pronta em até sete dias.
Em um comunicado divulgado no início da noite, a concessionária afirmou também que o desvio será feito nos dois sentidos e utilizado até que as obras no percurso original da rodovia sejam concluídas – cuja previsão é de 60 dias.
"O evento é complexo, visto que o trecho é cortado por um corpo hídrico – o que exige soluções específicas que precisam ser adotadas para reconstrução e liberação segura aos usuários", informou a Eco101.
As obras do desvio tiveram início já na segunda-feira (19). O repórter da TV Gazeta, Tiago Félix, mostrou no Bom Dia ES que há máquinas e o material utilizado para a construção no local.
Desvio começa a ser construído após cratera surgir na BR 101 em São Mateus
Entenda
A BR 101, no Norte do Espírito Santo, voltou a ser novamente interditada, na manhã desta segunda-feira (19). Em um trecho da rodovia em São Mateus, uma cratera se abriu no km 71,5. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), devido à erosão na pista, não há previsão de liberação.
Atualização
20/12/2022 - 7:20
A reportagem foi atualizada com a imagem do início das obras do desvio no km 71,5, da BR 101, em São Mateus.