A temporada de chuvas está apenas começando no Espírito Santo, mas já causou grandes e graves estragos em duas das principais rodovias federais que cortam o Estado: a BR 101 e a BR 259. As vias fazem a ligação do ES com Bahia e Minas Gerais, respectivamente. Ambas chegaram a ficar totalmente interditadas durante dias porque o asfalto cedeu.
Nesta segunda-feira (19), os motoristas foram surpreendidos com uma cratera que abriu – de ponta a ponta da pista – no município de São Mateus, no Norte. Algo parecido já tinha acontecido na cidade vizinha Linhares, ainda no final do mês passado, quando toda a base de terra foi levada pela enxurrada.
Temporada de chuvas já destruiu quatro trechos de rodovias no ES
Confira as principais ocorrências em rodovias federais no ES
- No dia 29 de novembro, uma cratera se abriu na BR 101, na altura do quilômetro 170, em Linhares. Após quatro dias de obras, o trecho foi reconstruído e liberado.
- No dia 1 de dezembro, a pista da BR 101 se rompeu na altura do quilômetro 171, em Aracruz. Um desvio para os motoristas foi liberado uma semana depois, mas a conclusão dos trabalhos no percurso original está previsto apenas para início de janeiro do ano que vem.
- No dia 5 de dezembro, os dois acostamentos da BR 259 cederam na altura do quilômetro 36, em Colatina. Na última quarta-feira (14), a rodovia foi parcialmente liberada. Após um atraso nas obras, a liberação total aconteceu no sábado (17).
- Nesta segunda-feira (19), uma cratera se abriu na BR 101, na altura do quilômetro 71, em São Mateus. Ainda não há previsão de quando as obras de reconstrução devem começar ou terminar.
Por enquanto, quem precisa passar pelo trecho que cedeu pela manhã pode passar por um caminho alternativo, composto por rodovias estaduais (veja as orientações aqui). Nas viagens de ônibus da viação Águia Branca, a previsão é que os trajetos fiquem até 2h30 mais demorados.