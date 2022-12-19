Temporada de chuvas já destruiu quatro trechos de rodovias no ES

No topo, o trecho da BR 101 que cedeu em Linhares (esquerda) e em Aracruz (direita). Abaixo, o acostamento da BR 259 que cedeu em Colatina e a cratera que se abriu na BR 101, em São Mateus

Crédito: Leitor, PRF, Defesa Civil de Colatina, PRF | Montagem A Gazeta