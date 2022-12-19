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Temporada de chuvas já destruiu quatro trechos de rodovias no ES

Abertura de cratera em São Mateus interditou BR 101 Norte nesta segunda-feira (19); problemas parecidos aconteceram em Linhares, Aracruz e Colatina recentemente

Publicado em 19 de Dezembro de 2022 às 17:32

Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

19 dez 2022 às 17:32
No topo, o trecho da BR 101 que cedeu em Linhares (esquerda) e em Aracruz (direita). Embaixo, o acostamento da BR 259 que cedeu em Colatina e a cratera que se abriu na BR 101, em São Mateus.
No topo, o trecho da BR 101 que cedeu em Linhares (esquerda) e em Aracruz (direita). Abaixo, o acostamento da BR 259 que cedeu em Colatina e a cratera que se abriu na BR 101, em São Mateus Crédito: Leitor, PRF, Defesa Civil de Colatina, PRF | Montagem A Gazeta
A temporada de chuvas está apenas começando no Espírito Santo, mas já causou grandes e graves estragos em duas das principais rodovias federais que cortam o Estado: a BR 101 e a BR 259.  As vias fazem a  ligação do ES com Bahia e Minas Gerais, respectivamente. Ambas chegaram a ficar totalmente interditadas durante dias porque o asfalto cedeu.
Nesta segunda-feira (19), os motoristas foram surpreendidos com uma cratera que abriu – de ponta a ponta da pista – no município de São Mateus, no Norte. Algo parecido já tinha acontecido na cidade vizinha Linhares, ainda no final do mês passado, quando toda a base de terra foi levada pela enxurrada.
Também na BR 101, mas em Aracruz, erosões deram origem a buracos e rachaduras – cujos consertos têm previsão de entrega só no início de janeiro, apesar de um desvio já permitir o tráfego na região. Na BR 259, em Colatina, os acostamentos em foram abaixo com a chuva.
Temporada de chuvas já destruiu quatro trechos de rodovias no ES

Confira as principais ocorrências em rodovias federais no ES

Por enquanto, quem precisa passar pelo trecho que cedeu pela manhã pode passar por um caminho alternativo, composto por rodovias estaduais (veja as orientações aqui). Nas viagens de ônibus da viação Águia Branca, a previsão é que os trajetos fiquem até 2h30 mais demorados.

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