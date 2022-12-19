De novo: semana será com muitas chuvas e temporais no Espírito Santo

Os próximos dias serão de instabilidade e muita chuva em boa parte das regiões capixabas. Além da Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), que favorece a formação de nuvens de chuva, uma frente fria avança pelo litoral do Sudeste, contribuindo para o aumento das áreas de instabilidade até sexta-feira (23).
De acordo com o Climatempo, ainda nesta segunda-feira (19), há previsão de chuva forte nas áreas de divisa com Minas Gerais.
Entre a terça e a quarta-feira (21), a chuva deve ganhar força no Estado. A situação pode ser crítica na região Sul, que ficará em estado de alerta para temporais, com chuva forte e intensa, raios e rajadas de vento.
Também há previsão de chuva com moderada a forte intensidade nas regiões centrais (Grande Vitória, Santa Maria de Jetibá, entre outros). Já na faixa Norte, são esperadas pancadas de chuva no período da tarde.
Ainda segundo o instituto, existe o risco de alagamentos, inundações e deslizamentos de terra por todo o território capixaba até a quarta-feira.
Na quinta-feira (22), o mau tempo continua sobre o Estado, acarretando chuvas volumosas, sobretudo na região Norte, onde pode ser mais forte, conforme previsão do Climatempo.
A intensidade da chuva diminui na sexta-feira (23), mas as cidades capixabas continuarão sob instabilidade.
O Espírito Santo recebeu mais dois novos alertas de perigo para chuva intensa, do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), nesta segunda-feira (19), válidos até as 11h desta terça-feira (20). As cidades enquadradas no aviso podem ser conferidas neste link.