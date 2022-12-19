Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Sem trégua

De novo: semana será com muitas chuvas e temporais no Espírito Santo

Segundo o Climatempo, há risco de alagamentos, mais inundações e deslizamentos de terra por todo o território capixaba até próxima quarta-feira (21)

Publicado em 19 de Dezembro de 2022 às 16:41

Maria Fernanda Conti

A forte chuva que atingiu o Espírito Santo nos últimos dias castigou os moradores de Guriri, em São Mateus, no Norte do Estado
São Mateus, no Norte do Estado, foi um dos locais mais castigados pelas chuvas nos últimos dias Crédito: Raphael Verly
Os próximos dias serão de instabilidade e muita chuva em boa parte das regiões capixabas. Além da Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), que favorece a formação de nuvens de chuva, uma frente fria avança pelo litoral do Sudeste, contribuindo para o aumento das áreas de instabilidade até sexta-feira (23).
De acordo com o Climatempo, ainda nesta segunda-feira (19), há previsão de chuva forte nas áreas de divisa com Minas Gerais.
Entre a terça e a quarta-feira (21), a chuva deve ganhar força no Estado. A situação pode ser crítica na região Sul, que ficará em estado de alerta para temporais, com chuva forte e intensa, raios e rajadas de vento.
Também há previsão de chuva com moderada a forte intensidade nas regiões centrais (Grande Vitória, Santa Maria de Jetibá, entre outros). Já na faixa Norte, são esperadas pancadas de chuva no período da tarde.
Ainda segundo o instituto, existe o risco de alagamentos, inundações e deslizamentos de terra por todo o território capixaba até a quarta-feira.
Na quinta-feira (22), o mau tempo continua sobre o Estado, acarretando chuvas volumosas, sobretudo na região Norte, onde pode ser mais forte, conforme previsão do Climatempo.
A intensidade da chuva diminui na sexta-feira (23), mas as cidades capixabas continuarão sob instabilidade. 

Novos alertas

O Espírito Santo recebeu mais dois novos alertas de perigo para chuva intensa, do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), nesta segunda-feira (19), válidos até as 11h desta terça-feira (20). As cidades enquadradas no aviso podem ser conferidas neste link. 

Orientações do Inmet para os moradores

- Em caso de rajadas de vento: não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda;

- Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada; 

- Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

chuva Chuva no ES Climatempo espírito santo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados