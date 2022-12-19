Obra nem acabou e erosão derruba novo trecho da ES 060 em Meaípe

Trecho da ES 060 em Meaípe cede e deixa asfalto sem acostamento Crédito: Luciney Araújo

Antes mesmo do término das obras de reparação do trecho que cedeu na ES 060, em Meaípe, Guarapari, ainda em 2019 , um outro ponto da mesma rodovia estadual apresenta problema idêntico: o asfalto caiu em decorrência do avanço do mar. A erosão derrubou o acostamento e coloca em risco as faixas destinadas aos veículos.

Imagens feitas pelo cinegrafista Luciney Araújo, da TV Gazeta, mostram que a única separação entre a pista e a areia da praia são os restos do asfalto que caíram, misturados à vegetação e ao pedaço de um barranco. Veja vídeo:

No primeiro trecho que havia desabado em 2019, as obras não foram concluídas até o momento. O Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo (DER-ES) terminou a primeira etapa da restauração, que consiste no enrocamento da rodovia, ou seja, na instalação de pedras entre o asfalto e a areia da praia. Trata-se de um trecho de 1.250 metros de extensão.

No entanto, a obra também inclui o engordamento da faixa de areia da praia, para evitar que o mar avance sobre o asfalto. Essa ampliação da praia, em uma extensão de 3.300 metros, ainda não começou. Agora é um novo trecho que vem sendo destruído pela ação do mar.

A Gazeta, em 1997, indicava que o trecho apresentava sensibilidade à ação dos ventos, da chuva e do mar. "A erosão já oferece perigo para os veículos naquele trecho", detalhava a reportagem. O século mudou, mas o problema continua o mesmo. Ou pior, já que novas erosões continuam surgindo desde então. Transtornos com a erosão na ES 060 são antigos e interferem na vida dos capixabas há pelo menos 25 anos. Uma reportagem do jornal, em 1997, indicava que o trecho apresentava sensibilidade à ação dos ventos, da chuva e do mar. "A erosão já oferece perigo para os veículos naquele trecho", detalhava a reportagem. O século mudou, mas o problema continua o mesmo. Ou pior, já que novas erosões continuam surgindo desde então. Em 2019, um carro chegou a cair no mar por conta do buraco no asfalto

Em entrevista à reportagem de A Gazeta na quarta-feira (14), o diretor-presidente do Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo (DER-ES), Luiz Cesar Maretto, afirmou que o órgão tem ciência da erosão no novo trecho, localizado na saída de Meaípe, em direção ao município de Anchieta.

O ponto que está cedendo ainda não recebeu nenhum reparo recente, mas há previsão de obras no local para contenção do asfalto, segundo Maretto. Já o trecho que já teve o asfalto restaurado recentemente fica entre Maimbá e Meaípe e, segundo o presidente do DER-ES, por lá não há nenhum ponto em que o asfalto tenha voltado a apresentar problemas. "O lugar em que nós atuamos recentemente não cedeu, está intacto e não houve nenhuma intercorrência nos últimos dias", afirma.

Novo trecho da 060 cede em Meaípe, Guarapari

O DER-ES não informa quando o asfalto começou a ceder no novo trecho, mas segundo imagens do Google Maps o ponto está cedendo pelo menos desde junho deste ano. Pela plataforma é possível ver que a cratera está aberta há pelo menos seis meses.

O buraco aumentou desde então, como mostra o comparativo abaixo. A imagem da esquerda foi obtida pelo Google Maps e tem data de junho de 2022. À direita, está o registro do cinegrafista Luciney Araújo na última segunda-feira (12).

Trecho está cedendo há pelo menos 6 meses na Rodovia ES 060 Crédito: Montagem | Google Maps | Luciney Araújo

De acordo com Maretto, foi instalada uma massa asfáltica no local para evitar que o problema aumente. No entanto, o presidente do DER-ES afirmou que não é possível informar uma data para a conclusão do restauro.

"O trecho que está cedendo vai passar por obras. Ainda não há um prazo para terminar, mas vamos recuperar o trecho rodoviário" Luiz Cesar Maretto - Diretor-presidente do DER-ES

De acordo com o representante do órgão ligado ao governo do Estado e responsável por obras públicas no Espírito Santo, serão instaladas pedras e um novo asfalto. Nesse caso, não haverá engordamento da praia, como está previsto no trecho inicial.

Maretto alertou que a cratera ainda não afeta a faixa dos veículos. O buraco começa a termina no acostamento da pista, apenas no sentido sul da ES 060. O problema é encontrado, por exemplo, por motoristas que acessam Anchieta.

Ampliação da praia está em andamento

O novo ponto que cedeu não faz parte do trecho em está em obras, engolido pelo mar em 2019. Na época, a promessa era que a obra fosse dividida em duas etapas. Três anos depois, o problema não está totalmente resolvido.

Segundo planejamento do DER-ES, as obras foram divididas em duas etapas:

1ª etapa: Enrocamento da rodovia: foram colocadas pedras entre o asfalto e a areia da praia. O trecho asfaltado foi recuperado, e as rochas passam a servir como uma defesa contra a água. O reparo inicial foi feito em uma extensão de 1.250 metros de praia. O diretor-presidente do DER-ES afirmou à reportagem de A Gazeta que a 1ª etapa foi totalmente concluída.



2ª etapa: Engordamento da praia: significa a ampliação da faixa areia que separa o mar do asfalto. O projeto previa que essa distância passaria a ter 40 metros. Segundo o DER-ES a faixa de areia seria ampliada em uma extensão de 3.300 metros de praia.



Com a conclusão da primeira parte da obra, resta ao DER-ES promover o chamado engordamento da praia. A ideia é que a água do mar não alcance o trecho de asfalto. A segunda parte da obra, porém, dependia que uma licença ambiental. O documento, segundo Maretto, foi emitido na quarta-feira (14) pelo Instituto de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema).

"Estávamos aguardando um licenciamento ambiental do Iema para fazermos as obras. E recebemos hoje (quarta) o documento. A empresa está lá e, a partir de agora, vamos começar o engordamento da praia", afirmou.

A prioridade da ampliação da faixa de areia deve ser o trecho na altura da Prainha de Meaípe, considerando o aumento de turistas na região no verão.

"A rodovia cai atualmente porque o mar, em determinada época do ano, avança para dentro da rodovia. O que nós vamos fazer é colocar areia, como foi feito na Curva da Jurema e em outros lugares, por exemplo. Não teremos mais o mar invadindo a rodovia" Luiz Cesar Maretto - Diretor-presidente do DER-ES

Ainda não há, no entanto, um prazo para que a 2ª etapa da obra na ES 060 fique pronta. De acordo com Marreto, o DER-ES deve manter conversas com a Prefeitura de Guarapari e a comunidade local para que o andamento das obras não seja prejudicado, mas também não atrapalhe o fluxo de turistas no verão. Maretto ainda considerou que as chuvas têm atrapalhado o andamento das obras.

A reportagem de A Gazeta perguntou ao diretor-presidente se a demora para o término da obra poderia custar mais caro ao Estado. De acordo com Maretto, a previsão segue a mesma: gastar R$ 67 milhões. "Não vamos gastar mais nada", disse.

Risco ambiental de engordamento

Como mostra a manchete do jornal A Gazeta, em 1997, a erosão em Meaípe é um problema antigo e constante. Mas a pesquisadora da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) e doutora em Oceanografia Ana Carolina Mazzuco explica que a situação é comum em várias partes do mundo. Segundo ela, o que os governos fazem para impedir que o problema continue é determinante para o meio ambiente e o fim da erosão.

Confira a entrevista com a pesquisadora: