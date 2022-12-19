Tempo de viagem de ônibus aumenta em 2h30 após interdição na BR 101 no ES

Uma cratera se abriu devido à chuva e a BR 101, em São Mateus, está interditada Crédito: Leitor | A Gazeta

O tempo das viagens de ônibus aumentou em 2h30, no Norte do Espírito Santo, após a B R 101 voltar a ser totalmente interditada, na manhã desta segunda-feira (19) . No km 71,5, em São Mateus, uma cratera se abriu, e no km 162, em Linhares, o trecho está alagado, conforme novas atualizações da Eco101, concessionária que administra a via.

Empresa responsável pela maioria das viagens de ônibus na Região Norte, a Viação Águia Branca informou que, devido à interdição da BR 101, está realizando um desvio em todas as viagens que passam pelo trecho afetado. Apesar do transtorno, todas as viagens estão mantidas.

Os ônibus estão pegando um desvio que passa por Nova Venécia. Com isso, segundo levantamento da empresa, o tempo de viagem aumentou em 2h30.

"Os canais oficiais são atualizados constantemente com novas informações. Para saber quais viagens sofreram alterações, acesse: www.aguiabranca.com.br", informou a empresa.