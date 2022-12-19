BR 101 é totalmente interditada após cratera se abrir em São Mateus Crédito: Polícia Rodoviária Federal (PRF)

A BR 101, no Norte do Espírito Santo, voltou a ser novamente interditada, na manhã desta segunda-feira (19). Em um trecho da rodovia em São Mateus, uma cratera se abriu no km 71,5. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), devido à erosão na pista, não há previsão de liberação.

⚠️?? ATENÇÃO - INTERDIÇÃO TOTAL DE RODOVIA ??⚠️



BR101, km 71,5,São Mateus/ES: Pista TOTALMENTE interditada, desde 05h00, em virtude de erosão na pista. pic.twitter.com/oqjPIsP9ZQ — PRF - Espírito Santo (@PRF191ES) December 19, 2022

A Eco 101 está construindo um desvio provisório para a passagem de veículos no trecho com previsão de ser liberado em sete dias.

As obras do desvio tiveram início já na segunda-feira (19). O repórter da TV Gazeta, Tiago Félix, mostrou no Bom Dia ES que há máquinas e o material utilizado para a construção no local.

Eco 101 começa obras de desvio no km 71,5 da BR 101, em São Mateus Crédito: Tiago Félix

Alagamento na BR 101 em Linhares

Poucos minutos após alertar, em seu perfil no Twitter, sobre a interdição no trecho em São Mateus, a Polícia Rodoviária Federal avisou também que em Linhares a BR 101 está totalmente interditada, na manhã desta segunda-feira, no km 162, próximo à empresa Weg, devido a um "alagamento do leito carroçável da rodovia".

A Eco 101 informou, nesta terça-feira (20), que o trecho foi parcialmente liberado e o trânsito de veículos no local flui em sistema de pare e siga.

?Linhares (excesso de água)

km 162,3 - pare e siga



?Mimoso do Sul (queda de barreira)

km 450 - interdição parcial, desvio na pista. — Eco101 (@_eco101) December 20, 2022

Desvios

Confira desvios para fugir de interdições na BR 101 no ES Crédito: Waze

Confira abaixo quais rotas seguir para fugir das interdições.

Indo para São Mateus:

No trevo da comunidade de Água Limpa, em Jaguaré, pegue a ES 430 (Rodovia Estadual Dom José Dalvit), sentido Jaguaré. Ao passar pela cidade, pegue a ES 356 (Rodovia Des. Moroveu Cardoso). Quando chegar à localidade de Nestor Gomes, siga pela ES 381 (Rodovia Miguel Curry Carneiro) até chegar novamente a BR 101.

No trevo da comunidade de Água Limpa, em Jaguaré, pegue a ES 430 (Rodovia Estadual Dom José Dalvit), sentido Jaguaré. Ao passar pela cidade, pegue a ES 356 (Rodovia Des. Moroveu Cardoso). Quando chegar à localidade de Nestor Gomes, siga pela ES 381 (Rodovia Miguel Curry Carneiro) até chegar novamente a BR 101. Se estiver em Linhares, o motorista pode pegar o desvio citado acima ou seguir pelas rodovias ES 358, sentido Pontal do Ipiranga, ES 010 e, por fim, a ES 315.

Indo para Linhares:

Há a possibilidade de seguir por Aracruz e depois pegar a ES 010 e a ES 440 na sequência. Outra alternativa é pegar a BR 259 já em João Neiva, seguir sentido Colatina e depois ir pela ES 248, margeando o Rio Doce, até chegar na BR 101, em Linhares.

Para os motoristas que vêm do Norte em direção à Grande Vitória, os desvios são os mesmos, basta pegar o caminho inverso aos descritos acima.

7h20 - Bom dia!



Situação atual das Rodovias Federais que cortam o Espírito Santo:



Consultas Públicas:

Condições das rodovias estaduais: https://t.co/akdEf0OAZD



Previsão do tempo: https://t.co/f4rF5Mo3Bi



Alertas e boletins: https://t.co/OXTzSz2s95 pic.twitter.com/W9SRSfRzEf — PRF - Espírito Santo (@PRF191ES) December 20, 2022