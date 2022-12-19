BR 101 é totalmente interditada após cratera se abrir em São Mateus

A BR 101, no Norte do Espírito Santo, voltou a ser novamente interditada, na manhã desta segunda-feira (19). Em um trecho da rodovia em São Mateus, uma cratera se abriu no km 71,5. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), devido à erosão na pista, não há previsão de liberação.
A Eco 101 está construindo um desvio provisório para a passagem de veículos no trecho com previsão de ser liberado em sete dias.
As obras do desvio tiveram início já na segunda-feira (19). O repórter da TV Gazeta, Tiago Félix, mostrou no Bom Dia ES que há máquinas e o material utilizado para a construção no local.
Alagamento na BR 101 em Linhares
Poucos minutos após alertar, em seu perfil no Twitter, sobre a interdição no trecho em São Mateus, a Polícia Rodoviária Federal avisou também que em Linhares a BR 101 está totalmente interditada, na manhã desta segunda-feira, no km 162, próximo à empresa Weg, devido a um "alagamento do leito carroçável da rodovia".
A Eco 101 informou, nesta terça-feira (20), que o trecho foi parcialmente liberado e o trânsito de veículos no local flui em sistema de pare e siga.
Desvios
Confira abaixo quais rotas seguir para fugir das interdições.
- Indo para São Mateus:
No trevo da comunidade de Água Limpa, em Jaguaré, pegue a ES 430 (Rodovia Estadual Dom José Dalvit), sentido Jaguaré. Ao passar pela cidade, pegue a ES 356 (Rodovia Des. Moroveu Cardoso). Quando chegar à localidade de Nestor Gomes, siga pela ES 381 (Rodovia Miguel Curry Carneiro) até chegar novamente a BR 101.
- Se estiver em Linhares, o motorista pode pegar o desvio citado acima ou seguir pelas rodovias ES 358, sentido Pontal do Ipiranga, ES 010 e, por fim, a ES 315.
- Indo para Linhares:
Há a possibilidade de seguir por Aracruz e depois pegar a ES 010 e a ES 440 na sequência. Outra alternativa é pegar a BR 259 já em João Neiva, seguir sentido Colatina e depois ir pela ES 248, margeando o Rio Doce, até chegar na BR 101, em Linhares.
Para os motoristas que vêm do Norte em direção à Grande Vitória, os desvios são os mesmos, basta pegar o caminho inverso aos descritos acima.
Atualização
20/12/2022 - 7:50
A matéria foi atualizada com as informações da Eco 101 e PRF sobre a situação da BR 101 na manhã desta terça-feira (20).