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Km 71,5

BR 101 é totalmente interditada após cratera se abrir em São Mateus

A PRF informou, na manhã desta segunda-feira (19), que houve erosão na pista e não há previsão de liberação; outro trecho, em Linhares, também tem interdição total devido a alagamento

Publicado em 19 de Dezembro de 2022 às 06:12

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

19 dez 2022 às 06:12
BR 101 é totalmente interditada após cratera se abrir em São Mateus Crédito: Polícia Rodoviária Federal (PRF)
A BR 101, no Norte do Espírito Santo, voltou a ser novamente interditada, na manhã desta segunda-feira (19). Em um trecho da rodovia em São Mateus, uma cratera se abriu no km 71,5. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), devido à erosão na pista, não há previsão de liberação. 
A Eco 101 está construindo um desvio provisório para a passagem de veículos no trecho com previsão de ser liberado em sete dias.
As obras do desvio tiveram início já na segunda-feira (19). O repórter da TV Gazeta, Tiago Félix, mostrou no Bom Dia ES que há máquinas e o material utilizado para a construção no local.
Eco 101 começa obras de desvio no km 71,5 da BR 101, em São Mateus
Eco 101 começa obras de desvio no km 71,5 da BR 101, em São Mateus Crédito: Tiago Félix

Alagamento na BR 101 em Linhares

Poucos minutos após alertar, em seu perfil no Twitter, sobre a interdição no trecho em São Mateus, a Polícia Rodoviária Federal avisou também que em Linhares a BR 101 está totalmente interditada, na manhã desta segunda-feira, no km 162, próximo à empresa Weg, devido a um "alagamento do leito carroçável da rodovia". 
A Eco 101 informou, nesta terça-feira (20), que o trecho foi parcialmente liberado e o trânsito de veículos no local flui em sistema de pare e siga. 

Desvios

Confira desvios para fugir de interdições na BR 101 no ES Crédito: Waze
Confira abaixo quais rotas seguir para fugir das interdições. 
  • Indo para São Mateus:
    No trevo da comunidade de Água Limpa, em Jaguaré, pegue a ES 430 (Rodovia Estadual Dom José Dalvit), sentido Jaguaré. Ao passar pela cidade, pegue a ES 356 (Rodovia Des. Moroveu Cardoso). Quando chegar à localidade de Nestor Gomes, siga pela ES 381 (Rodovia Miguel Curry Carneiro) até chegar novamente a BR 101. 
  • Se estiver em Linhares, o motorista pode pegar o desvio citado acima ou seguir pelas rodovias ES 358, sentido Pontal do Ipiranga, ES 010 e, por fim, a ES 315. 
  • Indo para Linhares:
    Há a possibilidade de seguir por Aracruz e depois pegar a ES 010 e a ES 440 na sequência. Outra alternativa é pegar a BR 259 já em João Neiva, seguir sentido Colatina e depois ir pela ES 248, margeando o Rio Doce, até chegar na BR 101, em Linhares.
Para os motoristas que vêm do Norte em direção à Grande Vitória, os desvios são os mesmos, basta pegar o caminho inverso aos descritos acima.  

Atualização

20/12/2022 - 7:50
A matéria foi atualizada com as informações  da Eco 101 e PRF sobre a situação da BR 101 na manhã desta terça-feira (20). 

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