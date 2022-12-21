Temporal derruba casa e laje e deixa família desalojada em Colatina

Casa desabou na ladeira Cristo Rei, no Centro de Colatina Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Um temporal causou o desabamento de uma casa e de uma laje em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, na manhã desta quarta-feira (21). De acordo com informações da Defesa Civil Municipal, seis pessoas que viviam em uma residência atingida pelo acidente com a laje, no bairro Carlos Germano Naumann, estão desalojadas. Não há registro de pessoas feridas.

No Centro, na ladeira Cristo Rei, a casa que caiu já estava interditada havia mais de três anos e o dono do imóvel saiu para morar em outro local. Vizinhos dizem que pessoas em situação de rua ocuparam a casa. Até o momento, não há indícios de que havia alguém dentro na hora. A Defesa Civil Municipal está avaliando a situação da estrutura no entorno, porque outras casas estão interditadas e condenadas.

“Essa interdição está documentada desde 2019 e ocorreu por conta do risco de desabamento. Moradores foram afastados da casa, mas temos a informação de que pessoas em situação de rua invadiram o local desde então. Estamos monitorando as casas interditadas para verificar se será necessária alguma intervenção paliativa”, disse o coordenador da Defesa Civil Municipal, Allex Guerra.

O temporal atingiu Colatina durante cerca de uma hora na noite de terça-feira (20). A chuva derrubou também uma laje no bairro Carlos Germano Naumann. Seis pessoas que moram na parte de baixo precisaram sair de casa e foram levadas para a casa de parentes. A Defesa Civil vai fazer uma vistoria no local, de acordo com Allex.