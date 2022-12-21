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Dados do Inmet

São Mateus registra recorde de chuva e supera marca de dezembro de 1997

Os números são contabilizados pela estação convencional do Inmet desde a instalação, em 1969. Em 1997, houve o registro de 107,66 mm

Publicado em 21 de Dezembro de 2022 às 13:15

Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

21 dez 2022 às 13:15
Chuva causa transtornos e deixa ruas alagadas em São Mateus
Chuva causa transtornos e deixa ruas alagadas em São Mateus Crédito: Leitor | A Gazeta
Choveu tanto na última segunda-feira (19) em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, que houve o registro de recorde de maior acumulado em um único dia dentro do mês de dezembro, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Foram 116,8 mm apenas na segunda. O maior valor antes havia sido contabilizado no dia 12 de dezembro de 1997, com 107,6 mm.
O instituto também mostrou que na semana passada, no dia 14, choveu mais de 100 mm, com 101,8 mm. A quantidade de chuva impressiona e traz consequências para moradores do município, com ocorrências de alagamentos, deslizamentos de terra e interdições de estradas, por exemplo. Este mês de dezembro já tem o acumulado de 475,4 mm, até esta quarta-feira (21).
O total do mês de dezembro neste ano é o maior desde 2015, conforme apontou outro levantamento feito pelo Inmet. Vale lembrar que os dados são da estação convencional do Inmet em São Mateus, registrados desde a instalação no município, em 1969. Confira os registros abaixo:
  • 2015 - 32,5 mm
  • 2016 - 137,3 mm
  • 2017 - 329,4 mm
  • 2018 - 230,3 mm
  • 2019 - 144,8 mm
  • 2020 - 91,3 mm
  • 2021 - 415,6 mm
  • 2022 - 475,4 mm

Previsão do tempo

A previsão do tempo indica o alto risco de chuva para os próximos dias em todo o Espírito Santo. O meteorologista do Inmet Claudemir de Azevedo destaca que o sistema que provoca chuva forte no Espírito Santo, a Zona de Convergência do Atlântico Sul ZCAS), nesse fim de ano deve se desconfigurar até o fim de semana, diminuindo as precipitações fortes.
“A Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) migra nesta quarta-feira (21) para Vitória, provocando muita chuva até sexta-feira (23)”, conta. A partir de sexta-feira, a previsão é que o tempo melhore um pouco no Estado.

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