São Mateus registra recorde de chuva e supera marca de dezembro de 1997

Chuva causa transtornos e deixa ruas alagadas em São Mateus Crédito: Leitor | A Gazeta

Choveu tanto na última segunda-feira (19) em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, que houve o registro de recorde de maior acumulado em um único dia dentro do mês de dezembro, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Foram 116,8 mm apenas na segunda. O maior valor antes havia sido contabilizado no dia 12 de dezembro de 1997, com 107,6 mm.

O instituto também mostrou que na semana passada, no dia 14, choveu mais de 100 mm, com 101,8 mm. A quantidade de chuva impressiona e traz consequências para moradores do município, com ocorrências de alagamentos, deslizamentos de terra e interdições de estradas, por exemplo. Este mês de dezembro já tem o acumulado de 475,4 mm, até esta quarta-feira (21).

☔#Chuva: Muita chuva no mês de dezembro/22, até o momento, no Rio de Janeiro e em áreas do Espírito Santo!



Em São Mateus (ES) o total de chuva registrado, nesta segunda-feira (19), já é o maior para Dezembro desde 1969.



Confira na tabela!#riodejaneiro #espiritosanto #chuva pic.twitter.com/aVVjF5du4x — INMET (@inmet_) December 21, 2022

O total do mês de dezembro neste ano é o maior desde 2015, conforme apontou outro levantamento feito pelo Inmet. Vale lembrar que os dados são da estação convencional do Inmet em São Mateus, registrados desde a instalação no município, em 1969. Confira os registros abaixo:

2015 - 32,5 mm

2016 - 137,3 mm

2017 - 329,4 mm

2018 - 230,3 mm

2019 - 144,8 mm

2020 - 91,3 mm

2021 - 415,6 mm

2022 - 475,4 mm

Previsão do tempo

A previsão do tempo indica o alto risco de chuva para os próximos dias em todo o Espírito Santo. O meteorologista do Inmet Claudemir de Azevedo destaca que o sistema que provoca chuva forte no Espírito Santo, a Zona de Convergência do Atlântico Sul ZCAS), nesse fim de ano deve se desconfigurar até o fim de semana, diminuindo as precipitações fortes.