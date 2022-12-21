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Meteorologista explica

Chuva vai continuar até o Natal? Veja como fica o tempo no ES

Estado está sendo impactado por uma zona de convergência e terá chuvas volumosas até sexta-feira (23), devido à formação de um ciclone extratropical

Publicado em 21 de Dezembro de 2022 às 11:55

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

21 dez 2022 às 11:55
Tempo fechado e com chuva em Vitória, devido à atuação de uma zona de convergência
Tempo fechado e com chuva em Vitória, devido à atuação de uma zona de convergência Crédito: Ricardo Medeiros
Espírito Santo tem sido atingido novamente por fortes chuvas, mas será que o tempo vai continuar instável no Estado? O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) explica que há a possibilidade do sol voltar a aparecer para os capixabas até o Natal, celebrado no próximo domingo (25).
O meteorologista do Inmet Claudemir de Azevedo destaca que o sistema que provoca chuva forte no Espírito Santo nesse fim de ano deve se desconfigurar até o fim de semana, diminuindo as precipitações fortes.
“A Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) migra nesta quarta-feira (21) para Vitória, provocando muita chuva até sexta-feira (23)”, conta. A partir de sexta-feira, a previsão é que o tempo melhore um pouco no Estado.
  • Sábado (24): céu predominante nublado em todo o Estado, com pancadas de chuva, inclusive, na noite de véspera do Natal. Temperaturas entre 20 °C e 25 °C;
  • Domingo (25): céu fica nublado, mas sol pode voltar a parecer. A previsão é que o tempo melhore, mas ainda podem ocorrer algumas chuvas isoladas. A mínima continua em 20 °C e a máxima fica em 26 °C.
Previsão probabilística de chuva no Espírito Santo Crédito: Defesa Civil 
Na mesma linha do meteorologista, a tenente do Corpo de Bombeiros Militar, Andresa Silva, evidencia que o domingo (25) deve ter menos variação de nuvens em relação ao sábado (24), assim como um leve aumento de temperatura. "Há previsão de chuva passageira na maioria das regiões do Estado. O Centro-Sudoeste capixaba pode ter pancadas de chuva com trovoadas, a partir da tarde", explica. 

Ciclone extratropical 

Até sexta-feira (23), a chuva deve continuar intensa no Estado.  Mesmo se desconfigurando, A ZCAS sofrerá influência de um ciclone extratropical, que começou a se formar na terça-feira (20) e ajudará a manter a chuva intensa na Região Sudeste do país. 

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