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Desde 2013

Vitória tem a primavera mais chuvosa dos últimos nove anos

Estação foi bastante chuvosa no Espírito Santo e previsão para o verão, de dezembro a março, é que chuva siga acima da média no Estado

Publicado em 21 de Dezembro de 2022 às 06:45

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

21 dez 2022 às 06:45
Desde 2013, Vitória não tinha uma primavera tão chuvosa como a de 2022 Crédito: Climatempo/Inmet
Neste ano, Vitória teve a primavera mais chuvosa dos últimos nove anos, segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) levantados pela Climatempo. A tendência é que a chuva continue acima da média no Estado no verão, entre dezembro e março. 
Na Capital capixaba, foram registrados 810,2 mm de chuva na primavera, medidos até a manhã desta terça-feira (20) pela estação convencional do Inmet. O índice está 92,5% acima da média para o período (420,6 mm). Desta forma, a primavera 2022 foi a mais chuvosa em nove anos. Em 2013, a cidade registrou 911,2 mm.

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A previsão é que a chuva continue volumosa no Espírito Santo nesta quarta-feira (21), por influência da Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), além do reforço do ciclone extratropical que se forma na costa do Estado, dando origem a uma nova frente fria e reforçando a organização da ZCAS.
A Climatempo alerta que a chuva deve persistir nos próximos dias, com alerta de perigo para deslizamento de terra, inundações e alagamentos entre Minas Gerais e o Espírito Santo. Modelos numéricos de previsão do tempo estimam que chova mais de 200 mm nesses dois estados, incluindo as capitais, até o dia 24 de dezembro.
Grande acumulado de chuva no Espírito Santo até o dia 24 de dezembro Crédito: Climatempo

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