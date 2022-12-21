Vitória tem a primavera mais chuvosa dos últimos nove anos

Desde 2013, Vitória não tinha uma primavera tão chuvosa como a de 2022 Crédito: Climatempo/Inmet

Na Capital capixaba, foram registrados 810,2 mm de chuva na primavera, medidos até a manhã desta terça-feira (20) pela estação convencional do Inmet. O índice está 92,5% acima da média para o período (420,6 mm). Desta forma, a primavera 2022 foi a mais chuvosa em nove anos. Em 2013, a cidade registrou 911,2 mm.

A previsão é que a chuva continue volumosa no Espírito Santo nesta quarta-feira (21), por influência da Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), além do reforço do ciclone extratropical que se forma na costa do Estado, dando origem a uma nova frente fria e reforçando a organização da ZCAS.

A Climatempo alerta que a chuva deve persistir nos próximos dias, com alerta de perigo para deslizamento de terra, inundações e alagamentos entre Minas Gerais e o Espírito Santo. Modelos numéricos de previsão do tempo estimam que chova mais de 200 mm nesses dois estados, incluindo as capitais, até o dia 24 de dezembro.