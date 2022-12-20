Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Aviso do Inmet

ES tem alerta 'laranja' de perigo de chuva intensa para todas as cidades

Estado terá chuva pelo menos até sexta-feira (23); verão no Espírito Santo deve ser quente e bastante chuvoso, segundo previsão meteorológica

Publicado em 20 de Dezembro de 2022 às 11:04

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

20 dez 2022 às 11:04
Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet)
Instituto classifica todo o ES com alerta laranja para chuva intensa Crédito: Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet)
Todo o Espírito Santo foi classificado com o alerta laranja, de perigo para chuva intensa, nesta terça-feira (20). O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) divulgou o aviso nesta terça-feira (20), para todas as cidades capixabas, válido até as 10h30 desta quarta-feira (21).
A previsão do Inmet é de que chova entre 30 mm/h e 60 mm/h nessas localidades ou 50 mm/dia e 100 mm/dia. A velocidade dos ventos pode chegar de 60 km/h a 100 km/h, e é classificada como intensa pelo instituto. Com isso, há riscos de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.
A previsão dos institutos de meteorologia é de chuva no Estado até sexta-feira (23), dando início a um verão quente e com acumulados acima da média, conforme detalha o Inmet
Orientações do Inmet:
  • Em caso de rajadas de vento: não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda;
  • Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia;
  • Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Chuva no ES Clima Inmet Previsão do Tempo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados