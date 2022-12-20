ES tem alerta 'laranja' de perigo de chuva intensa para todas as cidades

Todo o Espírito Santo foi classificado com o alerta laranja, de perigo para chuva intensa, nesta terça-feira (20). O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) divulgou o aviso nesta terça-feira (20), para todas as cidades capixabas, válido até as 10h30 desta quarta-feira (21).
A previsão do Inmet é de que chova entre 30 mm/h e 60 mm/h nessas localidades ou 50 mm/dia e 100 mm/dia. A velocidade dos ventos pode chegar de 60 km/h a 100 km/h, e é classificada como intensa pelo instituto. Com isso, há riscos de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.
A previsão dos institutos de meteorologia é de chuva no Estado até sexta-feira (23), dando início a um verão quente e com acumulados acima da média, conforme detalha o Inmet.
Orientações do Inmet:
- Em caso de rajadas de vento: não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda;
- Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia;
- Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).