Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Mais água a caminho

Incaper emite aviso meterológico "especial" de fortes chuvas para o ES

O alerta, cuja classificação é de alto risco, prevê acumulados significativos de chuva em todas as regiões capixabas entre os dias 21 a 25 de dezembro (Natal)

Publicado em 20 de Dezembro de 2022 às 15:52

Maria Fernanda Conti

Maria Fernanda Conti

Publicado em 

20 dez 2022 às 15:52
Inundação causada pela chuva no Bairro Portal de Cariacica, em Cariacica
Desde o início de dezembro, muitas cidades do ES já sofreram com chuvas e os problemas ocasionados Crédito: Ricardo Medeiros
Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) emitiu um aviso meteorológico "especial" para o Espírito Santo nesta terça-feira (20). O alerta, cuja classificação é de alto risco, prevê acumulados significativos de chuva em todas as regiões capixabas entre os dias 21 a 25 de dezembro (Natal).
De acordo com o instituto, são grandes as chances de "ocorrência de danos em propriedades, vegetação, além de risco para a vida de pessoas e animais". 
Regiões do Estado são sob risco alto de acumulados de chuvas, segundo Incaper
Todas as regiões do Estado são sob risco alto de acumulados de chuvas até o Natal Crédito: Reprodução | Incaper
Em caso de situação de perigo iminente, recomenda-se entrar em contato com os órgãos de Defesa Civil através do telefone (27) 3194-3652.
Responsável pelas enchentes do último mês no Estado, a Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) deve ter uma nova formação ainda nesta terça-feira (20). O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) informou, pelas redes sociais, que esse fenômeno está associado a alagamentos, transbordamentos de rios e córregos e deslizamentos de terra.

Alertas vigentes

Segundo o último boletim da Defesa Civil Estadual, emitido às 11h desta terça, há pelo menos dez alertas vigentes de deslocamento de massa ou risco hidrológico (alagamentos e possíveis transbordamento de rios), de Norte a Sul do Estado. Confira quais cidades estão em estado de atenção:
  • Pedro Canário - Risco moderado de movimento de massa
  • Marechal Floriano - Risco moderado de movimento de massa e de risco hidrológico
  • Domingos Martins - Risco hidrológico moderado
  • Nova Venécia - Risco alto de movimento de massa e moderado de risco hidrológico
  • São Mateus - Risco alto de movimento de massa e moderado de risco hidrológico
  • Vila Valério - Risco moderado de movimento de massa
  • Cachoeiro de Itapemirim -  Risco moderado de movimento de massa

Orientações do Inmet

- Em caso de rajadas de vento: não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda; 

- Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia; 

- Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

LEIA MAIS SOBRE AS CHUVAS NO ES

Chuva castiga Mimoso do Sul e sino de igreja alerta sobre alagamentos

Verão 2023 deve ser marcado por chuva e calor acima da média no ES

Ponte para Guriri é interditada por conta de chuvas em São Mateus

Chuva alaga ruas e deslizamento de terra atinge casa em Cachoeiro

Temporada de chuvas já destruiu quatro trechos de rodovias no ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

alagamento chuva Chuva no ES espírito santo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Sobrou churrasco? Veja 7 receitas práticas para reaproveitar
Bola e taça da Copa do Mundo 2026
Desinteresse pela Copa bate recorde e alcança 54% dos brasileiros, aponta Datafolha
Uma menina de 12 anos foi socorrida de helicóptero e levada para hospital em Vitória; outras quatro pessoas ficaram feridas
Acidente com três veículos deixa cinco feridos na BR 262

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados