Incaper emite aviso meterológico "especial" de fortes chuvas para o ES

Alertas vigentes
- Pedro Canário - Risco moderado de movimento de massa
- Marechal Floriano - Risco moderado de movimento de massa e de risco hidrológico
- Domingos Martins - Risco hidrológico moderado
- Nova Venécia - Risco alto de movimento de massa e moderado de risco hidrológico
- São Mateus - Risco alto de movimento de massa e moderado de risco hidrológico
- Vila Valério - Risco moderado de movimento de massa
- Cachoeiro de Itapemirim - Risco moderado de movimento de massa
Orientações do Inmet
- Em caso de rajadas de vento: não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda;
- Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia;
- Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).