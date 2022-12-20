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Muita água

Chuva alaga ruas e deslizamento de terra atinge casa em Cachoeiro

No bairro Baiminas, um barranco caiu sobre a parede de uma residência e destruiu a cozinha de uma moradora. Ninguém ficou ferido

Publicado em 19 de Dezembro de 2022 às 21:07

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

19 dez 2022 às 21:07
A chuva em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, deixou prejuízos, alagamentos e causou deslizamentos de terra, na tarde desta segunda-feira (19). No bairro Baiminas, um barranco caiu na parede de uma casa e destruiu a cozinha de uma moradora. Ninguém ficou ferido.
Deslizamento de terra no bairro Baiminas
Deslizamento de terra no bairro Baiminas levou muita terra para dentro da casa de uma moradora Crédito: Thomaz Albano
O deslizamento de terra no bairro Baiminas deixou a cozinha da moradora Milan Martins destruída. Ninguém ficou ferido. A moradora contou ao repórter da TV Gazeta Sul, Thomaz Albano, que estava com os dois filhos em casa e o marido dela ficou desesperado.
O Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil estiveram no local, pois como se trata de encosta, a região é considerada área de risco.Deslizamentos também foram registrados na Ilha da Luz, Gilberto Machado, Amaral e São Geraldo.

Chuva alaga ruas em Cachoeiro e deslizamento de terra atinge casa

A chuva provocou inundação em diversos pontos da cidade, como ruas do bairro Aeroporto, São Geraldo e a avenida Francisco Lacerda de Aguiar, no bairro Gilberto Machado.
Com a chuva desta tarde, o Rio Itapemirim, segundo a Defesa Civil, subiu 90 centímetros e a vazão é monitorada. Segundo o órgão não há risco ainda de transbordamento.

Castelo 

Dona da propriedade onde fica a Cachoeira do Furlan, na localidade de Pedregulho, em Castelo, Maria Furlan, ficou impressionada coma força da queda d'água durante a chuva desta tarde. "Chove desde às 13h e cada hora, o volume só aumenta. Dá até medo", disse a moradora do local. Em um vídeo feito por ela, e publicado em sua rede social, é possível ver a forte queda de água. 

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