Chuva alaga ruas e deslizamento de terra atinge casa em Cachoeiro

A chuva em Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Espírito Santo, deixou prejuízos, alagamentos e causou deslizamentos de terra, na tarde desta segunda-feira (19). No bairro Baiminas, um barranco caiu na parede de uma casa e destruiu a cozinha de uma moradora. Ninguém ficou ferido.

Deslizamento de terra no bairro Baiminas levou muita terra para dentro da casa de uma moradora Crédito: Thomaz Albano

O deslizamento de terra no bairro Baiminas deixou a cozinha da moradora Milan Martins destruída. Ninguém ficou ferido. A moradora contou ao repórter da TV Gazeta Sul, Thomaz Albano, que estava com os dois filhos em casa e o marido dela ficou desesperado.

O Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil estiveram no local, pois como se trata de encosta, a região é considerada área de risco.Deslizamentos também foram registrados na Ilha da Luz, Gilberto Machado, Amaral e São Geraldo.

Chuva alaga ruas em Cachoeiro e deslizamento de terra atinge casa

A chuva provocou inundação em diversos pontos da cidade, como ruas do bairro Aeroporto, São Geraldo e a avenida Francisco Lacerda de Aguiar, no bairro Gilberto Machado.

Com a chuva desta tarde, o Rio Itapemirim, segundo a Defesa Civil, subiu 90 centímetros e a vazão é monitorada. Segundo o órgão não há risco ainda de transbordamento.

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