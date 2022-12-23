Motorista de aplicativo é baleado em assalto, reage e atira em ladrão

Um motorista de aplicativo, de 27 anos, reagiu a um assalto e levou um tiro de raspão na cabeça na noite desta quinta-feira (22), em Campo Grande, Cariacica . O tiro atingiu a nuca e atravessou a orelha. O motorista também tinha uma arma dentro do carro e atirou contra os criminosos, atingindo um adolescente de 17 anos.

De acordo com informações da repórter Dani Carla, da TV Gazeta, o motorista estava muito assustado e não quis gravar entrevista, mas um tio dele contou à reportagem que, por volta de 23h, aceitou uma corrida em Nova Rosa da Penha, onde os dois criminosos entraram, com destino a Campo Grande.

Próximo à praça de Campo Grande, eles anunciaram o assalto, colocando a arma na nuca da vítima. O tio do motorista afirma que ele não reagiu, mas mesmo assim os criminosos atiraram na nuca dele, que acabou pegando de raspão.

O motorista saiu do carro baleado e, enquanto os criminosos tentavam assumir a condução do veículo, ele pegou uma arma que tinha no veículo e atirou. Um dos criminosos, um adolescente de 17 anos, foi baleado na cabeça, também de raspão.

O outro criminoso fugiu com o carro. O motorista e o suspeito foram socorridos até o Pronto Atendimento de Alto Lage, em Cariacica, depois encaminhados ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência, em Vitória, onde receberam atendimento.

Após alta médica, os dois foram levados até a Delegacia Regional de Cariacica. Na unidade, o adolescente afirmou aos policiais que não atirou contra o motorista, mas sim o comparsa. A vítima, no entanto, garante que foi o menor de idade.

O adolescente foi apreendido por crime análogo à tentativa de latrocínio. Já o motorista, segundo a polícia, tem posse de arma, pois também trabalha como vigilante, e poderia apenas usar a arma em casa ou no trabalho de vigilante. Por conta disso, foi autuado por porte ilegal de arma. Foi arbitrada uma fiança em um valor não informado pela polícia. Após o pagamento, o motorista foi liberado.

Delegacia Regional de Cariacica para onde o adolescente e a vítima foram levados Crédito: Helio Filho - Secom/ES