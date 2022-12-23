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Em Cariacica

Motorista de aplicativo é baleado em assalto, reage e atira em ladrão

Enquanto os criminosos tentavam assumir a direção do veículo, a vítima pegou uma arma que tinha no carro e atirou contra os dois suspeitos

Publicado em 23 de Dezembro de 2022 às 08:35

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 dez 2022 às 08:35
Um motorista de aplicativo, de 27 anos, reagiu a um assalto e levou um tiro de raspão na cabeça na noite desta quinta-feira (22), em Campo Grande, Cariacica. O tiro atingiu a nuca e atravessou a orelha. O motorista também tinha uma arma dentro do carro e atirou contra os criminosos, atingindo um adolescente de 17 anos. 
De acordo com informações da repórter Dani Carla, da TV Gazeta, o motorista estava muito assustado e não quis gravar entrevista, mas um tio dele contou à reportagem que, por volta de 23h, aceitou uma corrida em Nova Rosa da Penha, onde os dois criminosos entraram, com destino a Campo Grande.
Próximo à praça de Campo Grande, eles anunciaram o assalto, colocando a arma na nuca da vítima. O tio do motorista afirma que ele não reagiu, mas mesmo assim os criminosos atiraram na nuca dele, que acabou pegando de raspão.
O motorista saiu do carro baleado e, enquanto os criminosos tentavam assumir a condução do veículo, ele pegou uma arma que tinha no veículo e atirou. Um dos criminosos, um adolescente de 17 anos, foi baleado na cabeça, também de raspão.
O outro criminoso fugiu com o carro. O motorista e o suspeito foram socorridos até o Pronto Atendimento de Alto Lage, em Cariacica, depois encaminhados ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência, em Vitória, onde receberam atendimento.
Após alta médica, os dois foram levados até a Delegacia Regional de Cariacica. Na unidade, o adolescente afirmou aos policiais que não atirou contra o motorista, mas sim o comparsa. A vítima, no entanto, garante que foi o menor de idade.
O adolescente foi apreendido por crime análogo à tentativa de latrocínio. Já o motorista, segundo a polícia, tem posse de arma, pois também trabalha como vigilante, e poderia apenas usar a arma em casa ou no trabalho de vigilante. Por conta disso, foi autuado por porte ilegal de arma. Foi arbitrada uma fiança em um valor não informado pela polícia. Após o pagamento, o motorista foi liberado.
Prédio da 4ª Delegacia Regional de Polícia Civil, em Cariacica
Delegacia Regional de Cariacica para onde o adolescente e a vítima foram levados Crédito: Helio Filho - Secom/ES
A reportagem procurou a Polícia Militar e Polícia Civil para mais detalhes sobre a ocorrência. Assim que houver retorno, esse texto será atualizado. 

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