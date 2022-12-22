Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Chuvas no ES

Ruas alagadas e desmoronamento: temporal causa estragos em Marilândia

Marilândia, no Norte do Espírito Santo, foi o município que registrou o maior acumulado de chuva nas últimas 24 horas: 98 milímetros. O Rio Liberdade, que corta a cidade, chegou ao nível de inundação

Publicado em 22 de Dezembro de 2022 às 19:55

Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

22 dez 2022 às 19:55
Ruas alagadas e desmoronamento: temporal causa estragos em Marilândia
Na Rua Luiz Fregona, no Centro, um barranco caiu e atingiu o muro de uma casa. Crédito: Hériklis Douglas
Marilândia, no Norte do Espírito Santo, foi o município que registrou o maior acumulado de chuva nas últimas 24 horas: 98 milímetros, de acordo com o boletim da Defesa Civil Estadual. O temporal fez o nível do Rio Liberdade, que corta a cidade, chegar à cota de inundação de 5 metros. Ruas ficaram alagadas e a água chegou a entrar em casas. Um barranco também cedeu, atingindo o muro de uma casa. No interior, estradas ficaram interditadas. Segundo a Defesa Civil, não há informações sobre feridos, desalojados ou desabrigados.
A Avenida Dom Bosco, no centro da cidade, ficou alagada após o rio transbordar. Moradores ficaram assustados com o nível do rio. Na Rua Luiz Fregona, também no Centro, houve um deslizamento de terra. Um barranco caiu e atingiu o muro de uma residência. Ninguém ficou ferido.
Ruas alagadas e desmoronamento: temporal causa estragos em Marilândia
Avenida Dom Bosco, no Centro da cidade, ficou alagada após o rio transbordar. Crédito: Hériklis Douglas
Segundo a Defesa Civil Municipal, no interior do município o volume de chuva foi ainda maior, chegando a 140mm. Algumas estradas chegaram a ficar interditadas devido à queda de árvores e barreiras, mas já foram liberadas.
Ruas alagadas e desmoronamento: temporal causa estragos em Marilândia
Ruas alagadas e desmoronamento: temporal causa estragos em Marilândia Crédito: Defesa Civil
Ruas alagadas e desmoronamento: temporal causa estragos em Marilândia
Ruas alagadas e desmoronamento: temporal causa estragos em Marilândia Crédito: Defesa Civil
Nas comunidades de Alto Liberdade e Santo Hilário, a água chegou a entrar nas casas. Nas imagens é possível ver, nas paredes das casas, a marca da altura que a água alcançou. 
Ruas alagadas e desmoronamento: temporal causa estragos em Marilândia
Ruas alagadas e desmoronamento: temporal causa estragos em Marilândia Crédito: Hériklis Douglas
Ruas alagadas e desmoronamento: temporal causa estragos em Marilândia
Ruas alagadas e desmoronamento: temporal causa estragos em Marilândia Crédito: Hériklis Douglas
A prefeitura informou que o nível do rio já baixou. Agora, o município contabiliza os prejuízos e segue monitorando a situação do rio.
“A secretária de Ação Social está fazendo uma visita nas casas afetadas para ver o prejuízo causado e de que forma o município pode estar ajudando essas pessoas afetadas. [...] Estamos monitorando o nível do Rio Liberdade. Pela manhã, fizemos uma reunião junto com os secretários e a Defesa Civil regional e montamos um comitê de crise para poder acompanhar os impactos dessas fortes chuvas”, disse o prefeito de Marilãndia, Gutim AstorI, para a repórter Thaynara Lebarchi, da TV Gazeta Noroeste

Veja Também

Chuva no ES: nível do Rio Doce sobe e ultrapassa cota de atenção em Colatina

Rua desmorona devido à chuva no ES e quase atinge casas em Colatina

Bairros de São Mateus ficam alagados com a cheia do Rio Cricaré

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Chuva no ES espírito santo Marilândia ES Norte
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Liga Ouro de basquete 2026: Joaçaba elimina Cetaf
Cetaf perde Jogo 3 e é eliminado da Liga Ouro de basquete
Imagem de destaque
A revolta com soldado de Israel que vandalizou estátua de Jesus no Líbano
Imagem de destaque
Ataque a tiros em pirâmides do México deixa turista morta e várias pessoas feridas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados