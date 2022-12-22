Na Rua Luiz Fregona, no Centro, um barranco caiu e atingiu o muro de uma casa. Crédito: Hériklis Douglas

Marilândia , no Norte do Espírito Santo, foi o município que registrou o maior acumulado de chuva nas últimas 24 horas: 98 milímetros, de acordo com o boletim da Defesa Civil Estadual. O temporal fez o nível do Rio Liberdade, que corta a cidade, chegar à cota de inundação de 5 metros. Ruas ficaram alagadas e a água chegou a entrar em casas. Um barranco também cedeu, atingindo o muro de uma casa. No interior, estradas ficaram interditadas. Segundo a Defesa Civil, não há informações sobre feridos, desalojados ou desabrigados.

A Avenida Dom Bosco, no centro da cidade, ficou alagada após o rio transbordar. Moradores ficaram assustados com o nível do rio. Na Rua Luiz Fregona, também no Centro, houve um deslizamento de terra. Um barranco caiu e atingiu o muro de uma residência. Ninguém ficou ferido.

Avenida Dom Bosco, no Centro da cidade, ficou alagada após o rio transbordar. Crédito: Hériklis Douglas

Segundo a Defesa Civil Municipal, no interior do município o volume de chuva foi ainda maior, chegando a 140mm. Algumas estradas chegaram a ficar interditadas devido à queda de árvores e barreiras, mas já foram liberadas.

Ruas alagadas e desmoronamento: temporal causa estragos em Marilândia Crédito: Defesa Civil

Ruas alagadas e desmoronamento: temporal causa estragos em Marilândia Crédito: Defesa Civil

Nas comunidades de Alto Liberdade e Santo Hilário, a água chegou a entrar nas casas. Nas imagens é possível ver, nas paredes das casas, a marca da altura que a água alcançou.

Ruas alagadas e desmoronamento: temporal causa estragos em Marilândia Crédito: Hériklis Douglas

Ruas alagadas e desmoronamento: temporal causa estragos em Marilândia Crédito: Hériklis Douglas

A prefeitura informou que o nível do rio já baixou. Agora, o município contabiliza os prejuízos e segue monitorando a situação do rio.