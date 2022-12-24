Homem é morto com pauladas no Centro de Vargem Alta

Um homem morreu após ter sido agredido com pauladas no Centro de Vargem Alta, na região Sul Serrana do Espírito Santo, na tarde de sexta-feira (23). Não há informações sobre a identidade da vítima. Segundo a Polícia Militar, uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) fez o primeiro atendimento médico, mas o homem não resistiu aos ferimentos e faleceu.
O suspeito depois não foi mais visto. O corpo da vítima foi encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim para ser necropsiado e depois liberado aos familiares.
A Polícia Civil informou que o caso está sendo investigado pela Delegacia de Polícia de Vargem Alta e até o momento nenhum suspeito foi detido.
A população pode denunciar através do Disque-denúncia (181) qualquer tipo de irregularidade, ilegalidade ou repassar informações que ajudem as polícias na elucidação de delitos ou infrações. A ligação é gratuita e pode ser realizada em qualquer município do Estado.