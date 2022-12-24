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No meio da rua

Homem é morto com pauladas no Centro de Vargem Alta

Caso será investigado pela Polícia Civil. Suspeito depois não foi mais visto e não foi encontrado até o momento. Samu constatou a morte da vítima

Publicado em 24 de Dezembro de 2022 às 12:44

Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

24 dez 2022 às 12:44
Crime aconteceu à luz do dia, durante a tarde, em Vargem Alta
Crime aconteceu à luz do dia, durante a tarde, em Vargem Alta Crédito: Leitor de A Gazeta
Um homem morreu após ter sido agredido com pauladas no Centro de Vargem Alta, na região Sul Serrana do Espírito Santo, na tarde de sexta-feira (23). Não há informações sobre a identidade da vítima. Segundo a Polícia Militar, uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) fez o primeiro atendimento médico, mas o homem não resistiu aos ferimentos e faleceu.
O suspeito depois não foi mais visto. O corpo da vítima foi encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim para ser necropsiado e depois liberado aos familiares.
A Polícia Civil informou que o caso está sendo investigado pela Delegacia de Polícia de Vargem Alta e até o momento nenhum suspeito foi detido.
A população pode denunciar através do Disque-denúncia (181) qualquer tipo de irregularidade, ilegalidade ou repassar informações que ajudem as polícias na elucidação de delitos ou infrações. A ligação é gratuita e pode ser realizada em qualquer município do Estado.

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