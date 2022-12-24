Homem é morto com pauladas no Centro de Vargem Alta

Crime aconteceu à luz do dia, durante a tarde, em Vargem Alta Crédito: Leitor de A Gazeta

Um homem morreu após ter sido agredido com pauladas no Centro de Vargem Alta, na região Sul Serrana do Espírito Santo, na tarde de sexta-feira (23). Não há informações sobre a identidade da vítima. Segundo a Polícia Militar, uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) fez o primeiro atendimento médico, mas o homem não resistiu aos ferimentos e faleceu.

O suspeito depois não foi mais visto. O corpo da vítima foi encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim para ser necropsiado e depois liberado aos familiares.

A Polícia Civil informou que o caso está sendo investigado pela Delegacia de Polícia de Vargem Alta e até o momento nenhum suspeito foi detido.