Chuva de granizo atinge Vargem Alta e parte de parque de exposições desaba

Um dos galpões do Parque de Exposições Lair Alvarenga, localizado em Vargem Alta, foi abaixo após a chuva forte que atingiu a região na tarde deste sábado (10). De acordo com informações da prefeitura, a área já foi isolada pela Defesa Civil e não há informações sobre vítimas.

A Defesa Civil está no local e também orientou que as ligações elétricas fossem desligadas.

De acordo com o órgão, há registros de muita chuva, granizo e violentas rajadas de vento, que atingiram diversas comunidades do município neste sábado. Também há registro de quedas de árvores pela cidade.

Moradores do município enviaram imagens que mostram ocorrências de chuva de granizo na cidade. Marieli Silva Ribeiro, moradora do bairro Vila Esperança, registrou do quintal da própria residência.

“Tinha tempo que não via chuva de granizo desse jeito. É estranho. Dá um pouco de medo”, disse ela.

Veja a nota completa da Prefeitura de Vargem Alta:

“A Prefeitura de Vargem Alta confirma que um dos galpões do Parque de Exposições Lair Alvarenga, localizado na sede do município, teve sua estrutura destruída e veio a cair, devido a tempestade deste sábado (10).

O local recebeu a 24ª Expo na última semana, evento tradicional na cidade que recebeu milhares de pessoas.