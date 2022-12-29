Quadrilha que assaltava usando maquininha de cartão é presa em Cariacica

Policiais da Força Tática apreenderam três submetralhadoras, munições, drogas, celulares e maquininhas de cartão com a quadrilha em Cariacica Crédito: Divulgação

Uma quadrilha composta por seis pessoas acabou detida na noite de quarta-feira (28), no bairro Nova Rosa da Penha, em Cariacica . Os integrantes – quatro adultos e dois adolescentes – são suspeitos de promoverem uma série de assaltos na região. Junto deles, foram apreendidas submetralhadoras e maquininhas para passar cartão, que eram usadas para praticar os crimes.

De acordo com informações obtidas pelo repórter Diony Silva, da TV Gazeta, uma denúncia anônima indicou que os criminosos estavam dentro de uma residência localizada na Rua 85. Quando os policiais da Força Tática chegaram, encontraram cinco pessoas preparando drogas que seriam comercializadas.

Logo depois, uma mulher identificada como a dona da casa apareceu e também foi detida, por suspeita de envolvimento no esquema. Todos os suspeitos foram levados para a Delegacia Regional de Cariacica e encaminhados para o Departamento Médico Legal (DML). São eles:

Caio de Jesus Nolasco, de 20 anos;

Gabriel Kennedy Ferreira de Sousa Amorim, de 21 anos;

Paulo Henrique Elias Nascimento, de 22 anos;

Daiana Santos Bastos Estevão, de 31 anos;

Um adolescente, de 16 anos, que não terá o nome divulgado;

Uma adolescente, de 16 anos, que não terá o nome divulgado.

Segundo consta no boletim de ocorrência ao qual a TV Gazeta teve acesso, os suspeitos usavam maquininhas para roubar dinheiro das vítimas, por meio dos respectivos cartões de crédito. Além disso, utilizavam carros roubados para percorrer a região de Nova Rosa da Penha, promovendo uma “onda de assaltos”.

Ao todo, foram apreendidos:

Três submetralhadoras calibre .380



Cinco carregadores e munições



370 pinos de cocaína



14 buchas de maconha



Dez pedras de crack



Três máquinas de passar cartão



Seis celulares



Após buscas pelas ruas do bairro, os policiais também recuperaram três automóveis que teriam sido roubados pela quadrilha: um Ford Escort, uma Fiat Doblô e uma picape Fiat Strada. Os donos desses últimos dois veículos reconheceram o adolescente e o homem de 22 anos como os criminosos que haviam roubado os carros.

Os carros recuperados na região de Nova Rosa da Penha foram apreendidos e guinchados pela polícia Crédito: Telespectador TV Gazeta

Em nota, a Polícia Civil informou que a mulher e os três homens foram autuados em flagrante por tráfico de drogas majorado e encaminhados ao Centro de Triagem de Viana. Já os adolescentes foram autuados por ato infracional análogo ao mesmo crime e levados para o Centro Integrado de Atendimento Socioeducativo (Ciase).