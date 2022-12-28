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Bairro Alegre

Jovem é assassinado a tiros no meio de rua em Sooretama

Morte de Guilherme é o segundo homicídio no bairro Alegre desde o último sábado (24), quando um adolescente, de 16 anos, foi morto a tiros quando esperava para cortar o cabelo

Publicado em 28 de Dezembro de 2022 às 12:40

Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

28 dez 2022 às 12:40
VGuilherme Lopes Laje tinha 20 anos
Guilherme Lopes Laje tinha 20 anos Crédito: Reprodução/Redes Sociais
Um jovem de 20 anos foi assassinado a tiros no bairro Alegre, em Sooretama, no Norte do Espírito Santo, na manhã desta quarta-feira (28). Guilherme Lopes Laje foi encontrado morto no meio de uma rua, em um local próximo a uma lanchonete. Segundo a Polícia Militar, testemunhas contaram aos policiais que o crime teria sido cometido por dois indivíduos, que fugiram por uma região de mata após o homicídio.
A perícia foi acionada para recolher o corpo de Guilherme, encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) de Linhares para ser necropsiado e, posteriormente, liberado aos familiares.
A Polícia Militar disse que té o momento nenhum suspeito foi detido e não há informações sobre o que pode ter motivado o crime. Segundo a PM, a vítima tinha passagens pela polícia.
A Polícia Civil informou que a ocorrência está em andamento e realiza diligências e que o caso é investigado pela Delegacia de Polícia (DP) de Sooretama.
A morte de Guilherme é o segundo homicídio no bairro Alegre desde o último sábado (24), quando um adolescente, de 16 anos, foi morto a tiros quando esperava para cortar o cabelo.

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