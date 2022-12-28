Jovem é assassinado a tiros no meio de rua em Sooretama

Guilherme Lopes Laje tinha 20 anos Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Um jovem de 20 anos foi assassinado a tiros no bairro Alegre, em Sooretama, no Norte do Espírito Santo, na manhã desta quarta-feira (28). Guilherme Lopes Laje foi encontrado morto no meio de uma rua, em um local próximo a uma lanchonete. Segundo a Polícia Militar, testemunhas contaram aos policiais que o crime teria sido cometido por dois indivíduos, que fugiram por uma região de mata após o homicídio.

A perícia foi acionada para recolher o corpo de Guilherme, encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) de Linhares para ser necropsiado e, posteriormente, liberado aos familiares.

A Polícia Militar disse que té o momento nenhum suspeito foi detido e não há informações sobre o que pode ter motivado o crime. Segundo a PM, a vítima tinha passagens pela polícia.