Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Perto de barbearia

Adolescente é morto a tiros ao esperar para cortar cabelo em Sooretama

Segundo a Polícia Militar, Ruan dos Santos Magnago, de 16 anos, foi atingido por 12 tiros na tarde de sábado (24); um homem também foi baleado e socorrido para o PA municipal

Publicado em 26 de Dezembro de 2022 às 12:47

Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

26 dez 2022 às 12:47
Um adolescente de 16 anos foi morto a tiros perto de uma barbearia enquanto esperava para cortar o cabelo no bairro Alegre, em Sooretama, no Norte do Espírito Santo, na tarde de sábado (24). Segundo a Polícia Militar, Ruan dos Santos Magnago foi atingido por 12 tiros que, segundo relatos de testemunhas, foram disparados por dois indivíduos suspeitos. Um homem que estava perto do jovem também foi baleado.
Ruan sofreu tiros nas costas, na cabeça, no pescoço, na barriga, na parte pélvica e nas nádegas, de acordo com o boletim de ocorrência. Ainda não há mais informações sobre os suspeitos do crime e a possível motivação. A outra vítima baleada foi atingida na perna e socorrida para o Pronto Atendimento de Sooretama. O estado de saúde do homem ferido não foi informado.
Polícia Militar de Sooretama
Polícia Militar de Sooretama foi acionada por conta da ocorrência Crédito: TV Gazeta Norte / Reprodução
A PM informou que encontrou quatro cápsulas de calibre 9 mm e três destroços de projéteis de arma de fogo no local. O corpo de Ruan foi encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) de Linhares para ser necropsiado e, posteriormente, liberado aos familiares.
O caso é investigado pela Delegacia de Polícia (DP) de Sooretama. A Polícia Civil informou que até o momento nenhum suspeito foi detido. A corporação destacou que a população pode denunciar através do Disque-denúncia (181) qualquer tipo de irregularidade, ilegalidade ou repassar informações que ajudem as polícias na elucidação de delitos ou infrações. A ligação é gratuita e pode ser realizada em qualquer município do Estado.

Veja Também

Homem morre eletrocutado enquanto trabalhava em Sooretama

Jovem é assassinado com tiros na cabeça e no peito em Sooretama

Adolescente é morto a tiros e corpo é encontrado pela mãe em Sooretama

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Polícia Civil Sooretama Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Havana, capital de Cuba
Pobre Cuba! Um passeio pela minha história com o país
crime walace lovato
Grupo envolvido em morte de empresário no ES é acusado de milícia privada
Imagem de destaque
Justiça no ES ordena cirurgia de câncer, mas plano se nega a atender

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados