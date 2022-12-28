Justiça manda soltar, sem fiança, ex-síndico que tentou atropelar vizinho no ES

Homem foi preso após atropelar vizinho duas vezes em Vila Velha Crédito: Fabrício Christ

A Justiça mandou soltar, sem o pagamento de fiança, o ex-síndico que tentou atropelar o vizinho em Coqueiral de Itaparica, Vila Velha , na tarde desta terça-feira (27). Waldino Correa de Almeida Filho, de 57 anos, havia sido preso após a tentativa de homicídio mas foi liberado na manhã desta quarta-feira (28), durante audiência de custódia.

Segundo a decisão do juiz Carlos Henrique Cruz de Araújo Pinto, que consta no site do Tribunal de Justiça do Espírito Santo ( TJES ), a liberdade de Waldino "não oferece risco à ordem econômica, à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, considerando que possui residência fixa e ocupação lícita".

Sendo assim, ele substituiu a prisão preventiva do suspeito por algumas medidas cautelares que o ex-síndico deverá cumprir. São elas:

Proibição de sair da Grande Vitória sem prévia autorização do juiz natural da causa; Comparecimento a todos os atos do processo, devendo manter endereço atualizado; Proibição de frequentar bares, boates, prostíbulos e assemelhados; Recolhimento domiciliar de 20h às 6h; Comparecer em até cinco dias úteis a contar desta data ao juízo ao qual o presente auto de prisão em flagrante será distribuído, com cópia de comprovante de residência, RG, CPF, CTPS e título de eleitor; Proibição de frequentar o local dos fatos e de manter qualquer tipo de contato com a vítima.

Caso Waldino descumprir qualquer uma dessas condições, ele poderá ter a prisão preventiva decretada.

Entenda o caso

Waldino jogou o carro duas contra um comerciante de 63 anos na Avenida Santa Leopoldina, em Coqueiral de Itaparica, Vila Velha , quando a vítima estava montando um comércio móvel na rua.

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Após o caso, Waldino foi autuado por tentativa de homicídio e encaminhado a um presídio. Os dois envolvidos são vizinhos, no mesmo condomínio, e têm uma relação conflituosa por questões envolvendo o residencial – onde o suspeito já atuou como síndico.

Tudo foi gravado por câmeras de segurança. Confira:

Na manhã desta quarta-feira, a TV Gazeta, mostrou o momento em que Waldino foi realizar exames antes de ser encaminhado ao presídio. Ele não quis conversar com a reportagem, mas relatou a uma policial que avançou com o carro porque o vizinho teria o ameaçado com uma faca horas antes.

O que diz a defesa