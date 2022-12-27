Motorista tenta atropelar homem duas vezes em Vila Velha; veja vídeo

Câmeras de segurança gravaram o momento em que um motorista jogou o carro duas vezes em cima de um homem de 63 anos que estava montando seu comércio móvel na Avenida Santa Leopoldina, em Coqueiral de Itaparica, Vila Velha , na tarde desta terça-feira (27). O motorista, identificado pela polícia como Waldino Corrêa de Almeida Filho, acabou preso e encaminhado ao presídio horas após ter avançado sobre o vizinho.

Nas imagens (confira acima), é possível ver o condutor do veículo vermelho, que tem 57 anos, avançando a primeira vez contra o homem. Em seguida, ele dá ré e, minutos depois, joga o carro pela segunda vez. A vítima chega a tentar discutir com o motorista, mas é retirada de perto por pessoas que estavam no local.

Segundo informações da Polícia Militar , tudo começou com uma discussão. Waldino teria ofendido o comerciante, que revidou. Após a briga, ele teria entrado no carro e feito o que aparece no vídeo. Além de tentar atropelar o comerciante, o motorista atingiu o veículo que ele usa para trabalhar. Em seguida, fugiu do local.

Motorista foi preso por tentativa de homicídio

Enquanto os policiais atendiam a ocorrência, ainda na terça-feira (27), o advogado do motorista se apresentou à equipe e disse que o homem de 57 anos estava à disposição dos militares em sua casa, que fica perto de onde tudo aconteceu.

Os militares foram até lá e encontraram o homem, que precisou ser encaminhado para atendimento médico. Em seguida, ele foi levado para a Delegacia Regional de Vila Velha para prestar depoimento. Em nota enviada na manhã desta terça-feira (27), a Polícia Civil informou que "a ocorrência estava sendo confeccionada pela Polícia Militar".

De acordo com apuração da repórter Daniela Carla, da TV Gazeta, Waldino Corrêa de Almeida Filho, de 57 anos, foi autuado por tentativa de homicídio contra o vizinho e levado para um presídio.

Waldino não quis dar entrevista à TV Gazeta nesta quarta-feira (28), mas relatou a uma policial que avançou com o carro porque o vizinho teria o ameaçado com uma faca horas antes. Procurado pela reportagem de A Gazeta, o advogado Clorivaldo Belém, que faz a defesa dele, informou que, no momento, não vai se manifestar sobre o ocorrido.