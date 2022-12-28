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300 aparelhos

Grupo suspeito de roubar R$ 256 mil em carga de celulares é preso no ES

Crime aconteceu em maio de 2020, no bairro Civit, na Serra; prisão dos quatro suspeitos de envolvimento no roubo foi divulgada pela Polícia Civil nesta quarta-feira (28)

Publicado em 28 de Dezembro de 2022 às 12:32

Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

28 dez 2022 às 12:32
A Polícia Civil prendeu quatro suspeitos de envolvimento em um roubo de uma carga com cerca de 300 celulares, avaliada em R$ 256 mil. O crime aconteceu em maio de 2020, no bairro Civit, na Serra, e a equipe da Delegacia Especializada de Crimes Contra o Transporte de Cargas (DCCTC) chegou aos envolvidos na última quinta-feira (22), quando foram cumpridos oito mandados – quatro de busca e apreensão e quatro de prisão preventiva – em Vitória, Vila Velha e Cariacica. 
As informações sobre o cumprimento dos mandados foram divulgadas pela Polícia Civil em coletiva de imprensa realizada nesta quarta-feira (28). Foram presos um indivíduo apontado como autor do roubo e responsável por vender a carga roubada; um contador responsável pela receptação e depois supostamente para esquentar as notas fiscais para vender; o motorista que transportava a carga; e um receptador dos aparelhos roubados.
Segundo o titular da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DRCC), delegado Brenno Andrade, o responsável por distribuir a carga tem passagens pela polícia, inclusive por roubo, sendo que está envolvido em três inquéritos abertos na delegacia. Os nomes e idades dos suspeitos de envolvimento no roubo da carga não foram divulgados pela Polícia Civil.
“É um indivíduo de alta periculosidade. Ele foi identificado pelo motorista que transportava a carga e um dos receptadores tem várias passagens pela polícia por roubo. Na delegacia de roubo a cargas ele consta em pelo menos três investigações relacionadas a roubo e a crimes graves, como sequestro”, comentou o delegado.
Grupo suspeito de roubar R$ 256 mil em carga de celulares é preso no ES
Ainda de acordo com Brenno Andrade, o motorista que transportava a carga foi preso porque mentiu para a polícia que seu aparelho telefone também havia sido roubado no dia do crime. “Ele disse que o celular foi roubado e a linha cancelada, mas três dias depois o motorista habilitou uma nova linha no mesmo telefone. Isso nos chamou atenção: por que ele mentiria para a polícia?”, detalhou o delegado.
Os suspeitos negam envolvimento no roubo e apenas dois confessam que se conhecem, mas alegam que por meio de futebol. As investigações continuarão para identificar outras pessoas envolvidas no roubo. A Polícia Civil faz um alerta aos consumidores que compram aparelhos frutos de roubos.
“É importante falar que verificamos que os telefones roubados estavam sendo vendidos em lojas físicas e online. A população precisa estar atenta para não comprar esses produtos sem nota fiscal ou com preços bem baixos do mercado. Você pode perder o aparelho e responder na justiça por crime de receptação”, completa o delegado Brenno Andrade.

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