Ex-síndico que atropelou vizinho duas vezes é preso em Vila Velha

Homem foi preso após atropelar vizinho em Vila Velha Crédito: Reprodução | Polícia Civil

Enquanto os policiais atendiam a ocorrência, ainda na terça-feira (27), o advogado do motorista se apresentou à equipe e disse que o homem de 57 anos estava à disposição dos militares em sua casa, que fica perto de onde tudo aconteceu. Os militares foram até lá e encontraram o homem, que precisou ser encaminhado para atendimento médico. Em seguida, ele foi levado para a Delegacia Regional de Vila Velha para prestar depoimento.

Imagens registradas pelo cinegrafista Fabrício Christ, da TV Gazeta, mostram Waldino Corrêa de Almeida Filho na presença de uma policial civil na manhã desta quarta-feira (28), antes de realizar exames e ser encaminhado ao presídio. Segundo apuração da repórter Daniela Carla, da TV Gazeta, Waldino Corrêa de Almeida Filho, de 57 anos, foi autuado por tentativa de homicídio contra o vizinho.

Homem foi preso após atropelar vizinho duas vezes em Vila Velha Crédito: Fabrício Christ

Waldino não quis dar entrevista nesta quarta (28), mas relatou a uma policial que avançou com o carro porque o vizinho teria o ameaçado com uma faca horas antes.

No vídeo, é possível ver o condutor do veículo vermelho, que tem 57 anos, avançando a primeira vez contra o homem. Em seguida, ele dá ré e, minutos depois, joga o carro pela segunda vez. A vítima quebrou um dedo do pé e teve ferimentos em partes do corpo.