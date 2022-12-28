Ex-síndico que atropelou vizinho duas vezes é preso em Vila Velha

O homem de 57 anos, que jogou o carro duas contra um comerciante de 63 anos na Avenida Santa Leopoldina, em Coqueiral de Itaparica, Vila Velha, foi autuado por tentativa de homicídio e encaminhado a um presídio. O caso aconteceu na tarde de terça-feira (27), quando a vítima estava montando um comércio móvel na rua e foi surpreendido duas vezes por Waldino Corrêa de Almeida Filho. Os dois são vizinhos, no mesmo condomínio, e têm uma relação conflituosa por questões envolvendo o residencial – onde o suspeito já atuou como síndico.
Enquanto os policiais atendiam a ocorrência, ainda na terça-feira (27), o advogado do motorista se apresentou à equipe e disse que o homem de 57 anos estava à disposição dos militares em sua casa, que fica perto de onde tudo aconteceu. Os militares foram até lá e encontraram o homem, que precisou ser encaminhado para atendimento médico. Em seguida, ele foi levado para a Delegacia Regional de Vila Velha para prestar depoimento.
Imagens registradas pelo cinegrafista Fabrício Christ, da TV Gazeta, mostram Waldino Corrêa de Almeida Filho na presença de uma policial civil na manhã desta quarta-feira (28), antes de realizar exames e ser encaminhado ao presídio. Segundo apuração da repórter Daniela Carla, da TV Gazeta, Waldino Corrêa de Almeida Filho, de 57 anos, foi autuado por tentativa de homicídio contra o vizinho.
Waldino não quis dar entrevista nesta quarta (28), mas relatou a uma policial que avançou com o carro porque o vizinho teria o ameaçado com uma faca horas antes.
No vídeo, é possível ver o condutor do veículo vermelho, que tem 57 anos, avançando a primeira vez contra o homem. Em seguida, ele dá ré e, minutos depois, joga o carro pela segunda vez. A vítima quebrou um dedo do pé e teve ferimentos em partes do corpo.
Procurado pela reportagem de A Gazeta, o advogado Clorivaldo Belém, que faz a defesa de Waldino, informou que, no momento, não vai se manifestar sobre o ocorrido.