Motociclista morre em acidente com carro na BR 101 em Aracruz

Acidente aconteceu na altura de Jacupemba, em Aracruz Crédito: Tiago Félix

Um motociclista morreu em um acidente com um carro na altura do km 175 da BR 101, no distrito de Jacupemba, em Aracruz, no Norte do Espírito Santo, na manhã desta quarta-feira (28). De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista do automóvel tentou fazer uma manobra e atravessava a pista quando atingiu a moto. A vítima ainda não foi identificada.

A PRF informou que o carro, um Fiat Strada branco, seguia no sentido Vitória - Linhares e havia parado no acostamento para atravessar um cruzamento e entrar em Jacupemba. Quando passava de um lado para o outro da via, a moto, que seguia no mesmo sentido e estava ultrapassando um caminhão, não conseguiu evitar o acidente.

Com o impacto da batida, o corpo do motociclista foi parar a cerca de 20 metros da moto e o capacete a quase 100 metros. A morte dele foi confirmada no local. A moto ficou bastante danificada, com a frente retorcida. O motorista da picape sofreu ferimentos leves. Não houve interdição da rodovia, segundo a Eco 101.