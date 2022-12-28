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Distrito de Jacupemba

Motociclista morre em acidente com carro na BR 101 em Aracruz

Com o impacto da batida, o corpo do motociclista foi parar a cerca de 20 metros da moto – que foi atingida por um carro na altura do km 175 na manhã desta quarta-feira (28)

Publicado em 28 de Dezembro de 2022 às 08:25

Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

28 dez 2022 às 08:25
Acidente aconteceu na altura de Jacupemba, em Aracruz
Acidente aconteceu na altura de Jacupemba, em Aracruz Crédito: Tiago Félix
Um motociclista morreu em um acidente com um carro na altura do km 175 da BR 101, no distrito de Jacupemba, em Aracruz, no Norte do Espírito Santo, na manhã desta quarta-feira (28). De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista do automóvel tentou fazer uma manobra e atravessava a pista quando atingiu a moto. A vítima ainda não foi identificada.
A PRF informou que o carro, um Fiat Strada branco, seguia no sentido Vitória - Linhares e havia parado no acostamento para atravessar um cruzamento e entrar em Jacupemba. Quando passava de um lado para o outro da via, a moto, que seguia no mesmo sentido e estava ultrapassando um caminhão, não conseguiu evitar o acidente.
Com o impacto da batida, o corpo do motociclista foi parar a cerca de 20 metros da moto e o capacete a quase 100 metros. A morte dele foi confirmada no local. A moto ficou bastante danificada, com a frente retorcida. O motorista da picape sofreu ferimentos leves. Não houve interdição da rodovia, segundo a Eco 101.
*Com informações de Tiago Félix, da TV Gazeta Norte

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