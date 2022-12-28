Adolescente que já bateu na mãe é apreendido por furtos em Guaçuí

Um adolescente de 14 anos foi detido na manhã desta quarta-feira (28), no Centro de Guaçuí, por ser suspeito de praticar furtos em supermercados da cidade que fica no Sul do Estado. Além de furtos, ele tem passagem na polícia por lesão corporal na forma da Lei "Maria da Penha", por agredir a própria mãe.
A Polícia Civil (PC) informou que cumpriu mandado de busca e apreensão e apreendeu o jovem na residência dele. O último furto ocorrido teria sido cometido por ele na semana passada, em que, segundo a polícia, teria ateado fogo no depósito de um dos supermercados.
O titular da Delegacia de Polícia de Guaçuí, delegado Robson Vieira Lima, representou no plantão Judiciário pela internação do adolescente. Ele foi levado para o Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases) de Cachoeiro de Itapemirim.