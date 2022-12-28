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No Sul do ES

Adolescente que já bateu na mãe é apreendido por furtos em Guaçuí

Segundo a Polícia Civil, o menor de 14 anos teria ateado fogo no depósito de um dos supermercados em que cometeu o crime

Publicado em 28 de Dezembro de 2022 às 18:30

Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

28 dez 2022 às 18:30
Um adolescente de 14 anos foi detido na manhã desta quarta-feira (28), no Centro de Guaçuí, por ser suspeito de praticar furtos em supermercados da cidade que fica no Sul do Estado. Além de furtos, ele tem passagem na polícia por lesão corporal na forma da Lei "Maria da Penha", por agredir a própria mãe.
Viatura da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo
A Polícia Civil cumpriu mandado de busca e apreensão de um adolescente infrator, no Centro de Guaçuí Crédito: Carlos Alberto Silva
Polícia Civil (PC) informou que cumpriu mandado de busca e apreensão e apreendeu o jovem na residência dele. O último furto ocorrido teria sido cometido por ele na semana passada, em que, segundo a polícia, teria ateado fogo no depósito de um dos supermercados.
O titular da Delegacia de Polícia de Guaçuí, delegado Robson Vieira Lima, representou no plantão Judiciário pela internação do adolescente. Ele foi levado para o Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases) de Cachoeiro de Itapemirim.

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