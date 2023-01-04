Jovem desaparecido em Iúna é achado morto e suspeito acaba preso em MG

Filipi Lourenço da Cunha, de 18 anos, estava desaparecido desde o dia 6 de dezembro de 2022 Crédito: Arquivo pessoal

Segundo a Polícia Civil (PC) , Filipi havia sido visto pela última vez na garupa de uma moto no dia 6 de dezembro. No entanto, o corpo dele só foi encontrado no dia 15 de dezembro, na propriedade rural que pertence ao suspeito detido.

As investigações apontam que a motivação do crime está relacionado a um furto de uma motocicleta Honda XRE, em Ibatiba, no qual o jovem morto teria participado, juntamente com o suspeito e outros dois homens.

O titular da Delegacia de Polícia de Iúna, delegado Tiago Dornelas, contou o que a polícia apurou do caso. “Houve um desentendimento entre os autores do furto, sendo que Filipi não teria recebido parte do valor combinado pelo furto da motocicleta”, informou.

A prisão foi realizada durante ação conjunta das Polícias Civil e Militar do Espírito Santo e a Polícia Militar de Minas Gerais.

Contra o suspeito, foi cumprido o mandado de prisão e ele foi encaminhado ao sistema prisional. Posteriormente, será recambiado ao Espírito Santo. “As investigações sobre o caso continuam”, completou a PC.

A prisão foi realizada durante ação conjunta das Polícias Civil e Militar do Espírito Santo e a Polícia Militar de Minas Gerais Crédito: Divulgação \ PC

Relembre o desaparecimento

No dia 9 de dezembro, a mãe de Filipe, Maria Aparecida Lourenço, entrou em contato com a reportagem de A Gazeta pedindo ajuda para encontrar o filho que estava desaparecido há três dias em Iúna. Ele foi visto pela última vez no bairro Quilombo, o qual morava com a mãe.

No dia em que desapareceu, Maria Aparecida não estava em casa, pois tinha viajado para a roça, que fica próximo ao município. “Quando eu soube, voltei na hora”, disse.

Para a mãe, um vizinho falou que viu o rapaz no período da manhã. Uma pessoa havia ido à porta da casa dela, conversou com Filipi e depois foi embora. Mais tarde, uma moto chegou, Filipi saiu de casa, trancou a porta e montou na garupa do veículo.