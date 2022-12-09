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No Sul do ES

Mãe pede ajuda para encontrar filho desaparecido há 3 dias em Iúna

Filipi Lourenço da Cunha, de 18 anos, foi visto pela última vez no bairro Quilombo, na última terça-feira (6), no município do Caparaó capixaba

Publicado em 09 de Dezembro de 2022 às 18:45

Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

09 dez 2022 às 18:45
Filipi Lourenço da Cunha, de 18 anos, está desaparecido desde a última terça-feira (6). Segundo a mãe dele, Maria Aparecida Lourenço, o jovem foi visto pela última vez no bairro Quilombo, em Iúna, no Sul do Estado.
Jovem está desaparecido há três dias e mãe pede ajuda em Iúna
Filipi Lourenço da Cunha, de 18 anos, mora com a mãe em Iúna e está desaparecido há 3 dias Crédito: Arquivo pessoal
Filipi mora com a mãe no bairro Quilombo. No dia que em desapareceu, Maria Aparecida não estava em casa, pois tinha viajado para a roça, que fica próximo ao município. “Quando eu soube, voltei na hora”, disse.
Para a mãe, um vizinho falou que viu o rapaz no período da manhã. Uma pessoa havia ido à porta da casa dela, conversou com Filipi e depois foi embora. Mais tarde, uma moto chegou, Filipe saiu de casa, trancou a porta e montou na garupa do veículo.
Depois disso, Maria não soube mais informações do jovem. Ela afirma que o filho não levou nenhum pertence de casa, somente a roupa do corpo. “Temos uma suspeita, um conhecido dele. Fomos até ele (suspeito) que disse que não sabia onde ele (Filipi) estava, que pegou ele e que largou Filipi perto de Ibatiba”, comentou Maria.
Preocupada, a mãe pede ajuda para encontrar o filho dela. Caso alguém tenha informações sobre o desaparecimento de Filipi, elas podem ser repassadas a Maria Aparecida pelo número (28) 99944-1036.
Maria também disse que já foram realizados três boletins de ocorrência na polícia. Diante disso, a reportagem procurou a Polícia Civil para saber mais informações sobre a ocorrência e, assim que houver retorno, este texto será atualizado.

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