Mãe pede ajuda para encontrar filho desaparecido há 3 dias em Iúna

Filipi Lourenço da Cunha, de 18 anos, está desaparecido desde a última terça-feira (6). Segundo a mãe dele, Maria Aparecida Lourenço, o jovem foi visto pela última vez no bairro Quilombo, em Iúna , no Sul do Estado

Filipi Lourenço da Cunha, de 18 anos, mora com a mãe em Iúna e está desaparecido há 3 dias Crédito: Arquivo pessoal

Filipi mora com a mãe no bairro Quilombo. No dia que em desapareceu, Maria Aparecida não estava em casa, pois tinha viajado para a roça, que fica próximo ao município. “Quando eu soube, voltei na hora”, disse.

Para a mãe, um vizinho falou que viu o rapaz no período da manhã. Uma pessoa havia ido à porta da casa dela, conversou com Filipi e depois foi embora. Mais tarde, uma moto chegou, Filipe saiu de casa, trancou a porta e montou na garupa do veículo.

Depois disso, Maria não soube mais informações do jovem. Ela afirma que o filho não levou nenhum pertence de casa, somente a roupa do corpo. “Temos uma suspeita, um conhecido dele. Fomos até ele (suspeito) que disse que não sabia onde ele (Filipi) estava, que pegou ele e que largou Filipi perto de Ibatiba”, comentou Maria.

Preocupada, a mãe pede ajuda para encontrar o filho dela. Caso alguém tenha informações sobre o desaparecimento de Filipi, elas podem ser repassadas a Maria Aparecida pelo número (28) 99944-1036.