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Desaparecido

Menino some após sair para jogar bola em Água Doce do Norte

A família chegou a receber a informação de que Vinícius estaria na cidade de Barra de São Francisco, andando desorientado, mas ele não foi encontrado

Publicado em 07 de Dezembro de 2022 às 18:21

Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

07 dez 2022 às 18:21
Vinícius André Gomes Porto, de 13 anos, está desaparecido desde a tarde desta terça-feira (6), quando saiu de casa para jogar bola com colegas, na localidade de Vila Esperança, em Água Doce do Norte
Vinícius André Gomes Porto, de 13 anos, está desaparecido desde a tarde desta terça-feira (6), em Água Doce do Norte. Crédito: Acervo pessoal
Uma família de Água Doce do Norte, região Norte do Espírito Santo, faz apelo para encontrar o adolescente Vinícius André Gomes Porto, de 13 anos, desaparecido desde a tarde de terça-feira (6). Em entrevista para A Gazeta, a mãe disse que o menino saiu de casa para jogar bola com colegas, na localidade de Vila Esperança, mas não foi mais visto.
“Ele é muito comunicativo, fala com todo mundo. É um menino muito doce e muito carinhoso com as pessoas. Não sabemos o que pode ter acontecido porque ele é conhecido por aqui”, conta a mãe Edilaine Aparecida Martins Gomes.
Vinícius André Gomes Porto, de 13 anos, está desaparecido desde a tarde desta terça-feira (6), quando saiu de casa para jogar bola com colegas, na localidade de Vila Esperança, em Água Doce do Norte
Família pede ajuda para encontrar adolescente desaparecido Crédito: Acervo pessoal
A família chegou a receber a informação de que Vinícius estaria na cidade de Barra de São Francisco, andando desorientado. Parentes foram ao município, mas o menino não foi encontrado. 
A mãe do menino contou que entrou em contato com o Conselho Tutelar de Água Doce do Norte, e que o órgão tem dado apoio à família e feito contato com a Polícia Militar. A reportagem demandou as duas instituições para mais informações sobre o caso. O texto será atualizado quando houver retorno.
Informações sobre a localização do menino podem ser passada para o Conselho Tutelar do município pelo telefone (27) 3759-1118.

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