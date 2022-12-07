Menino some após sair para jogar bola em Água Doce do Norte

Vinícius André Gomes Porto, de 13 anos, está desaparecido desde a tarde desta terça-feira (6), em Água Doce do Norte. Crédito: Acervo pessoal

A Gazeta, a mãe disse que o menino saiu de casa para jogar bola com colegas, na localidade de Vila Esperança, mas não foi mais visto. Uma família de Água Doce do Norte , região Norte do Espírito Santo , faz apelo para encontrar o adolescente Vinícius André Gomes Porto, de 13 anos, desaparecido desde a tarde de terça-feira (6). Em entrevista para, a mãe disse que o menino saiu de casa para jogar bola com colegas, na localidade de Vila Esperança, mas não foi mais visto.

“Ele é muito comunicativo, fala com todo mundo. É um menino muito doce e muito carinhoso com as pessoas. Não sabemos o que pode ter acontecido porque ele é conhecido por aqui”, conta a mãe Edilaine Aparecida Martins Gomes.

Família pede ajuda para encontrar adolescente desaparecido Crédito: Acervo pessoal

A família chegou a receber a informação de que Vinícius estaria na cidade de Barra de São Francisco, andando desorientado. Parentes foram ao município, mas o menino não foi encontrado.

A mãe do menino contou que entrou em contato com o Conselho Tutelar de Água Doce do Norte, e que o órgão tem dado apoio à família e feito contato com a Polícia Militar. A reportagem demandou as duas instituições para mais informações sobre o caso. O texto será atualizado quando houver retorno.