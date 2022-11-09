Jovem some após entrar em mata em Vila Velha e Bombeiros fazem buscas

Gean Gomes Matos, de 22 anos, está desaparecido desde sábado (05) Crédito: Reprodução | Redes sociais

Um jovem de 22 anos desapareceu após adentrar em uma área de mata no bairro Xuri, em Vila Velha , no último sábado (5). O Corpo de Bombeiros informou que realiza buscas por Gean Gomes Matos desde o último domingo (6). O rapaz é de Guarapari.

Durante as buscas, as roupas e o capacete de Gean foram encontrados pelos militares ao lado de um poço, que tem cerca de dois metros de profundidade. A guarnição não localizou ao rapaz, e uma equipe do Centro de Resposta a Desastres (Cerd) dos Bombeiros assumiu as buscas pela localidade ser de difícil acesso. No entanto, os bombeiros também não conseguiram localizar o jovem.

Na manhã dessa quarta-feira (09), o Corpo de Bombeiros foi acionado para prestar novo apoio às buscas e a ocorrência segue em andamento.

A Polícia Civil informou, por nota, que investigações e as diligências estão em andamento, "porém até o momento ele não foi localizado".