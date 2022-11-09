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Rapaz de Guarapari

Jovem some após entrar em mata em Vila Velha e Bombeiros fazem buscas

As roupas e o capacete de Gean Gomes Matos, de 22 anos, foram encontrados ao lado de um poço com dois metros de profundidade no bairro Xuri
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 nov 2022 às 20:53

Publicado em 09 de Novembro de 2022 às 20:53

Gean Gomes Matos, de 22 anos, está desaparecido
Gean Gomes Matos, de 22 anos, está desaparecido desde sábado (05) Crédito: Reprodução | Redes sociais
Um jovem de 22 anos desapareceu após adentrar em uma área de mata no bairro Xuri, em Vila Velha, no último sábado (5). O Corpo de Bombeiros informou que realiza buscas por Gean Gomes Matos desde o último domingo (6). O rapaz é de Guarapari.
Durante as buscas, as roupas e o capacete de Gean foram encontrados pelos militares ao lado de um poço, que tem cerca de dois metros de profundidade. A guarnição não localizou ao rapaz, e uma equipe do Centro de Resposta a Desastres (Cerd) dos Bombeiros assumiu as buscas pela localidade ser de difícil acesso. No entanto, os bombeiros também não conseguiram localizar o jovem.
Na manhã dessa quarta-feira (09), o Corpo de Bombeiros foi acionado para prestar novo apoio às buscas e a ocorrência segue em andamento.
A Polícia Civil informou, por nota, que investigações e as diligências estão em andamento, "porém até o momento ele não foi localizado".
"Informações que possam auxiliar no trabalho de investigação de pessoas desaparecidas podem ser passadas de forma sigilosa por meio do Disque-Denúncia 181 ou pelo disquedenuncia181.es.gov.br, onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas. Também é possível passar informações diretamente à equipe de investigação da delegacia, pelo telefone (27) 3137-9065, ou indo pessoalmente à unidade", destacou a corporação.

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